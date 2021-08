Publicis Groupe nomme Varun Shah EVP et responsable de Prodigious India et Content Factory India

La nouvelle structure fournit une plate-forme pour créer des solutions de contenu en volume pour nos clients dans tous les types de contenu et contribuera à alimenter notre croissance dans le monde des plates-formes, a déclaré Shah.

Publicis Groupe a consolidé sa branche de production de contenu sous Varun Shah et le nomme vice-président exécutif et directeur de Prodigious India et Content Factory India. Le Groupe a également élevé Akshay Multani au rang de producteur exécutif, Prodigious et nommé Deepak Bulchandani à la tête des partenariats de marque chez Content Factory.

Selon Anupriya Acharya, PDG de Publicis Groupe, Asie du Sud, Varun a joué un rôle déterminant dans le développement des capacités de Prodigious India et, sous sa direction, la société a connu une croissance phénoménale au cours des dernières années. « Il est un leader de la production new age avec une forte appréciation de la créativité internationale et locale et une expérience démontrée en matière de qualité, de fiabilité et de sens des affaires. Je suis convaincu que Varun portera Prodigious and Content Factory vers de nouveaux sommets », a ajouté Acharya.

« Actuellement, nous sommes l’une des principales maisons de production du pays et notre ambition est d’apporter une technologie et une expertise de pointe sur le marché, établissant de nouvelles références pour l’industrie. La nouvelle structure fournit une plate-forme pour créer des solutions de contenu en volume pour nos clients sur tous les types de contenu et contribuera à alimenter notre croissance dans le monde des plates-formes. Cette consolidation nous aidera à rationaliser nos efforts en créant un modèle de production qui améliore l’efficacité tout en fournissant un contenu de marque de classe mondiale à travers les médias à nos partenaires », a déclaré Shah.

Il a en outre ajouté que Prodigious India et Content Factory sont deux marques distinctives dotées d’un large éventail de capacités. « Avec le talent et l’expérience dont disposent actuellement les équipes de Prodigious et de Content Factory, nous allons redéfinir la norme en matière de capacités de production en Inde. »

Conçus pour servir un paysage médiatique axé sur le contenu, Prodigious et Content Factory rassemblent une expertise de production spécialisée dans les domaines de la vidéo, du numérique et de l’impression pour concevoir, produire et diffuser du contenu de marque sur tous les canaux, à l’aide de talents, de processus et d’outils de flux de travail. “Cette consolidation renforce l’agenda du Groupe pour être prêt pour l’avenir et apporter l’efficacité et l’agilité nécessaires au processus et aux capacités de production tout en fournissant un contenu de qualité aux partenaires de la marque”, a ajouté la société dans un communiqué.

Lire aussi : Les plateformes et les marques de commerce électronique de beauté franchissent une nouvelle étape vers la transformation numérique ; affiche une hausse des ventes

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.