Publicis Worldwide India nomme Radhika Burman au poste de vice-présidente, planification stratégique

Publicis Worldwide India a annoncé la nomination de Radhika Burman au poste de vice-président – planification stratégique. Elle sera basée à New Delhi et rendra compte à Sanjay Sharma, directeur général et directeur de la stratégie, BBH-Publicis Worldwide India.

Dans son nouveau rôle, Burman dirigera le mandat stratégique pour le bureau de New Delhi, dirigeant la fonction de planification stratégique pour les clients existants et stimulant la croissance grâce à de nouvelles activités pour la région. Elle jouera un rôle crucial dans les ambitions de croissance de l’agence avec pour objectif de fournir des solutions guidées par une vision complète des insights des consommateurs qui peuvent être traduites en informations de marque puissantes et exploitables.

«Dans le monde complexe et en évolution rapide d’aujourd’hui, nos clients ont plus que jamais besoin de partenariats stratégiques solides. Radhika est un esprit stratégique exceptionnel qui possède l’expérience, l’expertise et l’énergie nécessaires pour s’associer à nos clients afin de fournir les bonnes solutions aux défis d’aujourd’hui. Dans les prochains jours, je la vois jouer un rôle central dans la croissance et l’agenda créatif de Publicis Worldwide à New Delhi », a déclaré Sharma lors de cette nomination.

Burman a plus de 11 ans d’expérience tant du côté client que des agences du réseau. Dans son dernier rôle, elle était responsable de la stratégie et des informations sur les consommateurs chez Platinum Guild International et a joué un rôle central dans le processus de planification stratégique pour développer l’activité de bijouterie en platine pour l’Inde en analysant et en traduisant efficacement les recherches sur les consommateurs et le commerce en stratégies perspicaces. Auparavant, elle a travaillé chez FCB et JWT et faisait partie de l’équipe de planification stratégique qui a travaillé sur des marques telles que Zee, PepsiCo, Hero et Cargill, entre autres.

«L’objectif sera de créer des expériences transparentes et cohérentes pour les marques sur lesquelles nous travaillons, sur plusieurs canaux et points de contact. Compte tenu de la période difficile dans laquelle nous nous trouvons, la nécessité de proposer des stratégies de marketing et de messagerie unifiées n’a jamais été aussi forte. Nos efforts seront de donner exactement cela à nos partenaires », a ajouté Burman.

