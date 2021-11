Publicité de Noël de John Lewis : qui chante la chanson et qui a chanté l’original ?

C’est Noëlaaaaaas (Photo: PA)

Cette publicité de Noël de John Lewis 2021 a débarqué avec une autre reprise qui sera sans doute coincée dans nos extrémités jusqu’à la fin de l’année.

La campagne réconfortante de deux minutes, Unexpected Guest, suit une douce histoire d’une fille de l’espace et d’un garçon qui lui montre toutes les traditions festives et se déroule sur une version céleste du bop des années 80 Together in Electric Dream.

Les publicités précédentes du détaillant ont présenté Your Song de Sir Elton John ainsi que toute une gamme de reprises allant de Golden Slumbers des Beatles, Somewhere Only We Know de Keane et Please, Please, Please Let Me Get What I Want des Smiths.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la musique présentée à cette époque.

Qui chante la publicité de Noël de John Lewis 2021 ?

La publicité de Noël de John Lewis de cette année présente une interprétation de Together in Electric Dream, qui a été initialement publié par Philip Oakey et Giorgio Moroder de The Human League en 1984.

Lola Young est derrière la couverture de la publicité de Noël de John Lewis de cette année (Photo: .)

L’auteure-compositrice-interprète en devenir Lola Young reprend la chanson dans la publicité de deux minutes.

L’artiste de 20 ans originaire du sud de Londres est décrit comme » farouchement indépendant et exceptionnellement talentueux » et a été pressenti pour devenir la prochaine plus grande star du Royaume-Uni.

Sa première collection de morceaux et son EP Renaissance ont été acclamés par la critique et ont reçu le soutien de la radio d’Annie Mac, Clara Amfo, Benji B, Giles Peterson, Jo Wiley, Mistajam et DJ Target.

Depuis le milieu de 2020, Lola écrit en studio avec le producteur acclamé Paul Epworth, travaillant sur une nouvelle collection de morceaux qui feront partie de sa production pour 2021.

Elle a eu deux grandes apparitions à la télévision cette année, ayant été invitée dans le Late Late Show de James Corden en septembre avant de jouer dans Later… With Jools Holland où elle a interprété son morceau Fake.

Lola a d’abord été inscrite à la célèbre école britannique où elle s’est retrouvée « musicalement et stylistiquement ».

Après avoir obtenu son diplôme, elle a commencé à se produire sans escale dans Londres avant que les figures de proue de l’industrie Nick Shymansky et Nick Hugget, qui ont dirigé Amy Winehouse et Adele, ne la recrutent.

Lola Young était une artiste invitée du Late Late Show de James Corden plus tôt cette année (Photo: .)

« Tout a été un cours accéléré de résilience », a déclaré Lola auparavant. «Et quand je dis résilience, je veux dire que vous devez être capable de savoir ce que vous voulez. Et vous devez savoir ce que vous êtes.

« En fait, personne ne sait qui ils sont, mais vous pouvez savoir ce que vous essayez d’être. J’ai toujours eu une idée approximative de ce que j’essayais d’être.

Qui a chanté l’original ?

La version originale de Together in Electric Dreams a été interprétée et écrite par le chanteur principal de The Human League Philip Oakey et le compositeur et producteur italien Giorgio Moroder.

La chanson a été enregistrée pour la bande originale du film Electric Dreams de 1984 avant de faire partie de l’album commun des créateurs sorti en 1985.

Together in Electric Dreams est généralement crédité en tant que single de Human League car il a fait ses débuts au sommet de la célébrité du groupe.

En raison de cette popularité, le morceau a été inclus dans les divers albums de compilation Greatest Hits du groupe.

Bien que la Human League n’ait jamais enregistré sa propre version, en raison de la popularité de la chanson, le groupe joue fréquemment sa propre version lorsqu’il se produit en live, souvent en rappel.

