Publicité de Noël de Sainsbury : avez-vous repéré le camée de Bimini Bon Boulash ?

Le Noël 2021 de Sainsbury a débarqué une véritable icône pour son narrateur sous la forme du merveilleux Stephen Fry, mais avez-vous également repéré Bimini Bon Boulash de Drag Race UK ?

Le détaillant est la dernière d’une longue lignée d’autres marques à sortir leurs offres festives, à la suite des publicités d’Aldi, John Lewis et Marks & Spencer.

Mais avec tout le monde qui n’attendait pas si patiemment les publicités de Noël récemment, certains de ceux qui regardaient le nouveau clip de Sainsbury ont repéré un détail brillant qui figurait en plein milieu du chaos.

Le détaillant a inclus un clin d’œil au favori de Drag Race UK, Bimini, lors d’un jeu familial traditionnel de Guess Who.

En un clin d’œil et vous le manquerez un moment, la grand-mère dans la scène peut être vue avec un post-it sur la tête, avec le nom de Bimini écrit dessus.

La star de Drag Race s’est même rendue sur les réseaux sociaux pour commenter leur inclusion, en écrivant : » C’est vraiment cool ? Je suis sur la tête de la grand-mère dans le cadre du jeu de Noël de la famille « devinez qui » ​​dans la nouvelle publicité de Sainsbury !’

Pouvez-vous repérer le clin d’œil à Bimini? (Photo : Sainsbury’s)

Le détaillant a rapidement répondu en disant: « Nous ne pourrions pas avoir notre publicité de Noël sans @biminibabes Quels indices lui donneriez-vous Bimini? »

Bien sûr, les fans ont rapidement commencé à travailler avec leurs suggestions d’indices, y compris certains des meilleurs moments de Drag Race de Bimini.

Le favori de Drag Race UK était ravi de figurer (Photo : David M. Benett/Dave Benett/.)

L’un d’eux a écrit : » Le végétalien le plus courbé de l’Est de Londres aime les lentilles tendres « , avec un autre commentaire : » Les mamelons sont les yeux du visage « , et un autre fan a répondu : » Relâchez la bête !

La publicité de Sainsbury’s résume parfaitement la nature frénétique du jour de Noël, alors que les téléspectateurs voient une famille se remettre bel et bien dans l’esprit festif alors qu’ils se réunissent enfin.

C’est iconique — #RedTaylorsVersion maintenant disponible ! ð??§£ (@jordanwrenn13) 15 novembre 2021

Radha Davies, directrice de la communication de la marque et de la création chez Sainsbury’s, a déclaré: « Avec tant d’entre nous incapables de passer Noël avec nos proches l’année dernière, nous, avec la nation, sommes vraiment ravis de célébrer pleinement Noël une fois de plus.

« L’un des véritables moments forts de la saison des fêtes est le dîner de Noël très attendu. Si la nourriture est importante, il s’agit aussi de ce que représente ce repas, de passer du temps de qualité avec ses proches, de se retrouver, de savourer un délicieux repas et surtout de s’amuser ensemble.’

Le clip est enregistré par Etta James ‘At Last, avec M. Fry transmettant le message: « Cela fait longtemps, alors faisons-en un Noël à savourer. »

