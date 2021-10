Publicité de récompense sur la plate-forme de jeu : comment les plates-formes de jeu parient-elles beaucoup sur les récompenses pour stimuler l’engagement

Une récente enquête mondiale réalisée par Unity Ads montre que 54% des joueurs ont spécifiquement opté pour les publicités de récompense.

Le monde des jeux occasionnels fonctionne grâce aux revenus publicitaires. Parmi les trois formats publicitaires (vidéo récompensée, publicités interstitielles, bannières et bannières natives), il semble que la forme de récompense soit la plus préférée. Présentées comme une fonctionnalité d’inscription, les publicités de récompense offrent aux utilisateurs la possibilité de regarder une vidéo ou d’interagir avec une publicité jouable en échange d’une récompense telle que des vies, des pièces de monnaie, des jetons au sein de l’application. Selon Vaibhav Odhekar, COO et co-fondateur de POKKT, les publicités basées sur les récompenses sont une option lucrative simplement parce qu’elles sont présentées comme une option aux utilisateurs plutôt que de les pousser. « Avec les publicités de récompense, l’utilisateur est heureux et parce qu’elle est dans un état d’esprit relativement positif, elle est alors ouverte à l’idée de regarder les messages affichés via les publicités », a déclaré Odhekar à BrandWagon Online.

Selon les estimations de l’industrie, les publicités vidéo représentent 60 % de l’ensemble des publicités sur les plateformes de jeux, tandis que les 40 % restants sont destinés aux bannières publicitaires. Sur ces 60 %, plus de 90 % des publicités vidéo sont des publicités vidéo de récompense. De plus, en raison du modèle de contrepartie d’une publicité vidéo de récompense, le format a enregistré des taux de clics et des taux de rétention plus élevés que tout autre format. Une récente enquête mondiale réalisée par Unity Ads, une plate-forme de monétisation pour les développeurs Unity, iOS et Android, montre que 54 % des joueurs ont spécifiquement opté pour les publicités de récompense comme moyen préféré de « payer » pour des jeux tout en « payant à l’avance » et en les achats d’applications représentent respectivement 18 % et 11 %.

Pour donner une perspective, il y a deux choses qu’une marque vise lorsqu’elle fait de la publicité sur les plateformes de jeux : l’image de marque et la conversion. Les marques utilisent des bannières et des publicités interstitielles à des fins de branding, tandis que les publicités de récompense sont utilisées pour la conversion. Des catégories telles que les produits de grande consommation, les restaurants à service rapide (QSR) et les appareils électroniques font de la publicité sur les plateformes de jeux pour créer une notoriété et un rappel de la marque. Pendant ce temps, les premières catégories numériques telles que l’edtech, la fintech et le commerce électronique utilisent des plateformes de jeux pour augmenter les taux de conversion. Fait intéressant, les sociétés de jeux se livrent à la publicité multiplateforme. En vertu de cela, ces joueurs font de la publicité sur des plateformes de jeux concurrentes. Par exemple, Gameberry Labs, qui exécute Ludo STAR, fait de la publicité sur d’autres plates-formes de jeux via Google et prétend avoir enregistré des taux de conversion plus élevés. « D’après notre expérience en tant qu’annonceur, nous regardons essentiellement les acteurs à forte valeur ajoutée, ceux qui achèteront le plus. Les bannières et les annonces interstitielles ne fonctionnent pas pour la conversion. Lorsque nous devons simplement créer un rappel et informer les utilisateurs d’une nouvelle fonctionnalité, nous utilisons des bannières ou des publicités interstitielles », a déclaré Pradeep Gupta, co-fondateur de Gameberry Labs. Exécuté uniquement sur le dos des publicités de récompense, Gameberry Labs a expérimenté des bannières et des publicités interstitielles il y a six à huit mois sur leur propre plate-forme, mais a finalement abandonné les formats publicitaires alternatifs en raison du faible impact sur leur chiffre d’affaires.

Certaines plates-formes diffusent également une alternative d’annonces de récompense – des annonces incitatives. Sur la base de la même structure, les publicités incitatives sont affichées sous forme de format opt-in et offrent aux utilisateurs des récompenses, mais uniquement après le téléchargement ou l’inscription à une application sponsorisée. Alors que les publicités de récompense présentent simplement aux utilisateurs des marques, les publicités incitatives entraînent une conversion directe pour les annonceurs. « La valeur clé pour une marque est qu’en utilisant notre campagne de performance, elle est en mesure d’atteindre ses principaux utilisateurs de manière beaucoup plus directe plutôt que de lancer son inventaire sur différentes plateformes. Pour une plate-forme, ils sont capables de monétiser leur base d’utilisateurs de manière très intéressante et de facturer une prime pour les utilisateurs principaux. Quant aux utilisateurs, ils sont incités à télécharger certaines applications et services, ce qui leur donne accès à plus de temps et de devises sur notre plateforme. Nous offrons des récompenses à nos utilisateurs pour le téléchargement de certaines applications, ou l’inscription à certains services, la conservation sur certains services et pour avoir effectué des dépôts ou des achats sur différents services », a souligné Piyush Kumar, fondateur et PDG de Rooter. Rooter prétend avoir 65 marques publicitaires sur la plate-forme. Parmi celles-ci, 40 à 50 marques optent pour le marketing à la performance.

Les annonces de récompense augmentent les revenus des applications de 20 à 40 %, selon un réseau mondial de médiation publicitaire Ironsource. En Inde, le coût d’une publicité vidéo de récompense sur une plate-forme de jeu varie entre 20 et 60 Rs par vue terminée, 75 à 80 % des utilisateurs complétant la publicité. En ce qui concerne les publicités incitatives, le coût diffère de Rs 40 à 90, en fonction des indicateurs de performance clés (KPI) des annonceurs et la plate-forme n’est payée que si ces KPI sont atteints. D’un autre côté, le coût pour mille impressions (CPM) d’une petite bannière publicitaire se situerait entre Rs 40-50 CPM, tandis que le CPM des publicités vidéo normales se situerait entre Rs 120-150.

