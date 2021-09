Publicité des sponsors de la « maison funéraire » exhortant les gens à ne pas se faire vacciner .

Ce n’est pas tout à fait ce qu’il semble

Une camionnette exhortant les gens à «ne pas se faire vacciner» a été aperçue en train de circuler dans les rues d’une ville de Caroline du Nord.

À première vue, il semble que certains anti-vaccins aient acheté un panneau d’affichage et essaient de convertir plus de personnes pour mettre leur vie en danger.

Mais en plus petite écriture ci-dessous, vous pouvez voir qu’il est soi-disant parrainé par ‘Wilmore Funeral Home’.

Pour certains, cela pourrait être encore pire car il se moque des personnes qui pourraient mourir du coronavirus.

Mais il y a encore une autre tournure dans l’histoire, comme si vous cherchiez le nom du salon funéraire sur Google, vous êtes redirigé vers ce site Web.

Il s’agit d’un simple dessin en noir et blanc avec le message : « Faites-vous vacciner maintenant. Sinon, à bientôt.

Si vous recherchez la maison funéraire Wilmore sur Google, vous trouverez ce site Web (Photo: wilmorefuneralhome.com)

Si vous cliquez pour entrer sur le site Web et en savoir plus sur cette organisation, vous êtes plutôt dirigé vers une page d’information sur la vaccination.

Le lien vous dirige vers le site Web du centre de santé privé local StarMed, qui propose les jabs.

C’est un peu comme un Rick Roll à l’ère du Covid.

Le site Web indique aux visiteurs qu’ils proposent les trois vaccins approuvés aux États-Unis et qu’ils sont sûrs, en déclarant: «Un vaccin n’obtient l’approbation du gouvernement qu’une fois qu’il a été prouvé qu’il est à la fois sûr et efficace.

«Le processus d’approbation implique des groupes d’experts indépendants retenus par les sociétés pharmaceutiques ainsi que des examens par le propre personnel scientifique de la FDA et un groupe d’experts indépendants convoqués par la FDA.

“Aucun problème de sécurité grave n’a été signalé avec les vaccins Pfizer ou Moderna.”

Ils ajoutent : « Dans les essais cliniques, les vaccins Pfizer et Moderna se sont avérés efficaces à plus de 94 % et Johnson & Johnson à plus de 66 %.

