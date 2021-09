Publicité télévisée spectaculaire pour Windows 11 et actualités de la dernière version bêta publiée aujourd’hui | La technologie

Microsoft réchauffe l’atmosphère avec une publicité télévisée spectaculaire pour Windows 11, en même temps qu’il lance une nouvelle bêta avec quelques nouveautés.

Moins d’un mois pour la première de windows 11, le 5 octobre prochain et Microsoft a déjà commencé la campagne publicitaire.

Aujourd’hui a présenté une publicité télévisée spectaculaire sur Windows 11, qui sera vu sur de nombreuses chaînes de télévision, sites Web et réseaux sociaux. Également une page Web associée.

L’annonce met en évidence les principales nouveautés du nouveau système, comme des fenêtres transparentes, des widgets, l’intégration d’applications Android, ou des services comme Gamepass et son nouveau jeu Halo Infinite. Tu peux le voir ici:

En outre, Microsoft sort aujourd’hui la version bêta de Windows 11 Insider Preview Build 22454, qui sort quelques nouveautés inédites jusqu’à présent.

Le plus significatif est le nouveau menu contextuel de la corbeille, avec des options pour l’épingler sur la barre des tâches, modifier ses propriétés ou afficher plus d’options.

La plupart des changements sont corrections de bugs à partir de plusieurs outils Windows, tels que le bouton Démarrer ou la barre des tâches, et Amélioration des performances.

Vous pouvez dire que Windows 11 est dans la dernière ligne droite du lancement, car Microsoft se concentre sur laisser tout aussi poli que possible pour la version finale qui atteindra les utilisateurs.

Sur le site Web de Wccftech, vous avez tous les changements et nouvelles de l’avant-première.

Le nouveau système apportera non seulement de nouvelles fonctionnalités et des changements d’interface. Il améliore également les performances par rapport à Windows 10.

Windows 11 démarre presque 18 % plus rapidement que Windows 10, et propose une Score 9 % plus élevé sur les tâches monocœurs et score supérieur de 15 % sur les tâches multicœurs.

Certains des outils qu’il inclura, tels que le service d’actualités Microsoft Start et la page d’accueil, peuvent désormais être testés dans n’importe quel navigateur.

Tout est prêt pour la sortie de Windows 11. Microsoft espère que les mêmes problèmes de bugs ne se reproduiront pas que dans Windows 10, qui ont plombé son prestige ces deux dernières années.

Malgré cela, Windows 10 est l’un des systèmes Windows les mieux notés et les plus stables de ces dernières années.