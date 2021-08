Publicités Fantasy Files classées par génialité

Il y a tout juste un mois, Tom Brady a jeté des ballons de football directement dans une machine JUGS pour une vidéo très virale qui était probablement fausse.

La première pensée que j’ai eue – et celle d’autres fans et joueurs de la NFL, voyez ce que Logan Ryan des Giants de New York a dit ci-dessous ! – cela a-t-il rappelé à tout le monde ces vieilles publicités de NFL.com Fantasy Files, dans lesquelles les joueurs ont réalisé des exploits à couper le souffle tout en présentant des arguments à ceux qui jouent au football Fantasy pour les rédiger.

Ont-ils tous été aidés par CGI? Bien sûr, semble-t-il ! Dans un article du Los Angeles Times de 2009, certains des participants ont parlé de la popularité de ces publicités auprès des fans (et ils ont donné l’impression qu’elles n’étaient pas fausses).

Alors regardons en arrière et classons les 18 publicités en fonction de leur qualité. Quelle est ma définition ? Je ne sais pas, mais c’est une combinaison de la façon dont ils étaient mémorables, à quel point l’exploit était cool et à quel point il avait l’air réel.

Cela me rappelle les anciennes publicités NFL Fantasy Files. @NFL doit les ramener dès que possible ! https://t.co/TcXtntdTo6

17

Joe Flacco



Encore une fois: je pense que nous pourrions voir cela dans la vraie vie. C’est impressionnant comme diable, mais il y avait des endroits bien plus mémorables.

16

Marc Bulger



Pouvons-nous prendre un moment pour apprécier à quel point Marc Bulger était bon dans la fantaisie d’année en année ? OK bien. Maintenant : Cette vidéo était juste OK.

15

David Akers



Ce n’est pas une chose de kicker. J’ai donné de l’amour à d’autres vidéos de kicker plus tard. C’est juste qu’il y avait de meilleures publicités kicker !

14

Neil Rackers



Je sais ce que je viens de dire sur les kickers. J’adore celui-ci, mais nous ne faisons qu’effleurer la surface de ce sentiment “hé, peut-être que c’est réel”, vous les regardez.

13

Santoni Holmes



C’est vraiment, vraiment bon. Mais il est clair pour moi que c’est faux, d’où pourquoi c’est ici.

12

Mike Nugent



Nous parlons maintenant. Ce n’est pas la meilleure vidéo kicker cependant.

11

Maurice Jones-Drew



J’étais un ÉNORME fan de MJD à l’époque où il jouait. Et cette annonce est tellement amusante.

dix

Darren Sproles



Honnêtement, je ne me souvenais même pas de l’édition Sproles. Et c’est si bon ! Bien sûr, le porteur de ballon a probablement été aidé par des fils hollywoodiens, mais sauter par-dessus des tacleurs potentiels a donné un visuel époustouflant.

9

Braylon Edwards



Clairement un hommage à Matrix (du moins pour moi) dans lequel Edwards aux yeux bandés attrape tout.

8

Mason Crosby



Nous avons atteint le groupe d’annonces qui étaient super mémorables, et cela commence avec Crosby qui a cloué trois coups de pied dans la cloche du palais de justice de Green Bay. Un visuel fantastique que vous n’oublierez jamais.

7

Laurence Moroney



C’est celui que je pourrais jurer était réel, d’où le classement élevé.

6

André Johnson



Cela pourrait être le futur Hall of Famer Andre Johnson et je crois pleinement que c’était réel.

5

Jason Campbell



J’aimerais voir des quarts en 2021 essayer ceci.

4

Kévin Boss



La configuration est ce qui rend celui-ci si presque parfait. Une machine JUGS à grande vitesse envoie un ballon de football à travers une planche, alors Boss se tient devant elle et attrape la balle rapide d’une main. Avec une bande d’amis qui regardent et réagissent, c’est un délice.

3

Marques Colston



Colston est mémorable pour les fans de la NFL pour être passé du septième tour de Hofstra à la star des Saints… et pour cette prise en pronation.

2

Chris Cooley



Il a défoncé le mur ! dit Nuff. Et Cooley a dit ceci en 2009, via cet article du LA Times :

“Ce qui a été vraiment la partie la plus difficile a été de déchirer la balle à travers la plaque de plâtre”, a déclaré Cooley. «J’ai continué à laisser tomber le ballon en essayant de le ramener à travers. Plus vous frappez fort la plaque de plâtre, plus elle explose, donc plus le trou est gros.

“Ils ont fini par me maquiller les bras parce qu’à la sixième ou à la septième, j’avais des coupures partout sur mes poings et mes bras à cause de la plaque de plâtre qui la coupaient.”