publier des documents internes Facebook

Pendant des années, Facebook a lutté pour sévir contre les contenus liés à ce qu’il appelle la servitude domestique : « Une forme de traite des êtres humains dans le but de travailler au sein de domiciles privés par le biais de l’usage de la force, de la fraude, de la contrainte ou de la tromperie. », selon des informations internes à Facebook. documents examinés par CNN.

L’entreprise était au courant de l’existence de trafiquants d’êtres humains utilisant ses plateformes de cette manière depuis au moins 2018, selon des documents. Les choses ont tellement mal tourné qu’en 2019, Apple a menacé de supprimer l’accès de Facebook et Instagram à l’App Store, une plate-forme sur laquelle le géant des médias sociaux s’appuie pour atteindre des centaines de millions d’utilisateurs chaque année.

En interne, les employés de Facebook ont ​​rapidement supprimé le contenu problématique et apporté des modifications de politique d’urgence pour éviter ce qu’ils ont décrit comme une conséquence commerciale « potentiellement grave ».

Mais alors que Facebook a réussi à apaiser les inquiétudes d’Apple à l’époque et à empêcher le retrait de l’App Store, les problèmes persistent. Les enjeux sont importants : des documents Facebook décrivent des femmes victimes de la traite soumises à des abus physiques et sexuels, privées de nourriture et de salaire, et des documents de voyage confisqués afin qu’elles ne puissent pas s’échapper.

Plus tôt cette année, un rapport interne de Facebook a noté qu' »il y a encore des lacunes dans notre détection des personnes ayant des droits sur la plate-forme qui sont engagées dans la servitude domestique » et a détaillé comment les plates-formes de l’entreprise sont utilisées pour recruter, acheter et vendre ce que les documents Facebook appellent « serviteurs domestiques. »

La semaine dernière, en utilisant des termes de recherche répertoriés dans l’enquête interne de Facebook sur le sujet, CNN a localisé des comptes Instagram actifs prétendant proposer des travailleurs domestiques à la vente, similaires aux comptes que les chercheurs de Facebook avaient signalés et supprimés. Facebook a supprimé les comptes et les publications après que CNN a posé des questions à leur sujet, et le porte-parole Andy Stone a confirmé qu’ils avaient violé ses politiques.

« Nous interdisons l’exploitation humaine en termes très clairs », a déclaré Stone. « Nous luttons contre la traite des êtres humains depuis de nombreuses années sur notre plateforme et notre objectif reste d’empêcher toute personne cherchant à exploiter les autres d’avoir une maison sur notre plateforme. »