Publix est-il ouvert ce dimanche de Pâques 2021?

Joyeuses Pâques 2021! Vous devrez peut-être vous rendre dans une épicerie à proximité si vous avez besoin d’acheter des fournitures de dernière minute pour votre repas de Pâques ou si vous avez besoin de quelque chose pour vos paniers de Pâques. Publix est-il une option? Malheureusement, si vous envisagez Publix aujourd’hui, les magasins et les pharmacies sont fermés le dimanche de Pâques, le 4 avril 2021.

Les magasins Publix sont fermés pour Pâques

Le site Web a indiqué que les jours fériés de Publix: «Tous les magasins et pharmacies seront fermés le dimanche de Pâques, le 4 avril. Nous reviendrons à nos heures normales le lundi 5 avril, pour votre commodité. «

Un représentant de Publix s’est entretenu avec Heavy l’année dernière au sujet de la politique de Pâques du magasin. Ils ont déclaré: «Nos magasins sont fermés trois jours par an, ce qui comprend le dimanche de Pâques, l’Action de grâce et les jours de Noël. Historiquement, nous avons ce temps libre pour donner à nos associés la possibilité de passer du temps avec la famille et les amis. Alors que nous sommes dans une période sans précédent, nous nous rendons compte que la distanciation sociale peut changer la façon dont nous célébrons, mais nous resterons fermés pendant les vacances.

Les pharmacies sont également fermées aujourd’hui.

Les magasins reprendront leurs heures normales le lundi 5 avril.

Les heures d’ouverture des magasins pour ce jour férié sont légèrement différentes de celles des dernières grandes vacances du Nouvel An et du Jour de l’An, lorsque les magasins Publix étaient fermés.

Si vous recherchez des magasins ouverts aujourd’hui, essayez de visiter un Walmart. Tous les magasins Walmart sont ouverts pour Pâques. Les magasins CVS et Walgreens, ainsi que de nombreux magasins à un dollar, sont également ouverts aujourd’hui à Pâques.

Publix propose un site Web avec des idées de cuisine de Pâques

Il y a une chose que Publix peut offrir aujourd’hui, c’est de vous aider avec votre repas de Pâques. Par exemple, leur site Web propose des idées de recettes pour le petit-déjeuner de Pâques.

Préparez un petit-déjeuner spécial de Pâques à partager avec vos potes. Ces recettes vous feront sauter dans la cuisine.

Les idées sur le site Web incluent des crêpes et des gaufres de Pâques (certaines en forme de lapin de Pâques), des brochettes de fruits aux formes festives, un lapin à la cannelle ou des coupes de lapin avec des trous pour les beignets.

Vous pouvez trouver de nombreuses bonnes recettes sur le site Web de Publix ici. Vos ordonnances sont disponibles en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que les magasins soient ouverts ou fermés. Sa chaîne YouTube propose également des conseils, comme cette vidéo sur la façon d’ajouter du cœur à vos célébrations de Pâques.

Donnez du cœur à vos célébrations de Pâques. Chaque célébration est une autre occasion de partager avec ceux que vous aimez. Profitez au maximum de vos festivités familiales à Pâques.

Tarte aux petits fruits. Une recette de Tabliers Publix® Cette recette de tarte à la crème aux petits fruits décadente est le dessert idéal pour une soirée chaleureuse en famille.

Ou pensez à essayer les petits pains soda au fromage cheddar.

Scones au pain soda au cheddar. Une recette de Publix Aprons® Ces scones au fromage avec raisins secs sont parfaits pour l'apéritif ou le petit-déjeuner à emporter.

Un plat de Pâques surprise pourrait être du saumon à la noix de coco cuit au four avec du guacamole à la citronnelle.

Saumon à la noix de coco cuit au four avec guacamole à la citronnelle. Une recette de Tabliers Publix®, composée de flocons de noix de coco et d'épices à la citronnelle, cette recette simple de saumon offre une option de dîner sucrée et salée.

À la réouverture de Publix, vous pouvez utiliser Club Publix pour faciliter vos achats.

Avec Club Publix, vous pouvez obtenir les produits d'épicerie dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, plus facilement. Rejoignez-nous dès aujourd'hui pour une façon plus simple d'économiser. Les conditions générales s'appliquent.

Les offres du Club Publix vous aident à économiser de l’argent en coupant des coupons numériques et en recevant des notifications BOGO et des ventes pertinentes pour vous. Vous pouvez également suivre les achats avec des reçus électroniques, enregistrer des listes de courses pour les commander à nouveau et obtenir des informations sur les ventes et les produits à venir. Vous pouvez également payer en scannant votre application. Les membres peuvent voir l’annonce hebdomadaire avant tout le monde et obtenir des recommandations de recettes. Pour vous inscrire, créez simplement un compte, entrez votre numéro de téléphone, puis vous bénéficierez de rabais hebdomadaires et de mises à jour adaptées à vos besoins spécifiques. Le programme est gratuit.

