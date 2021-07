Puce rapide, écran rapide, charge rapide

TL;DR

Poco a lancé le Poco X3 GT sur plusieurs marchés. Le téléphone est essentiellement un Redmi Note 10 Pro chinois renommé. Attendez-vous à payer un prix de départ de 299 $.

Xiaomi a lancé le Redmi Note 10 Pro dans le monde plus tôt cette année, mais la version chinoise est en fait un appareil totalement différent. Maintenant, la variante chinoise est arrivée sur des marchés plus larges, mais avec un changement de nom.

L’appareil est connu sous le nom de Poco X3 GT et remplace également le skin MIUI standard en faveur du skin MIUI pour Poco. Sinon, il s’agit du même appareil que le chinois Redmi Note 10 Pro.

Le téléphone de Poco est équipé d’un chipset Dimensity 1100 5G (4x Cortex-A78, 4x Cortex-A55, Mali-G77 MP9), 8 Go de RAM et 128 Go à 256 Go de stockage extensible. Vous obtenez également une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 67 W via un chargeur intégré. La vitesse de 67W signifie que vous pouvez vous attendre à une recharge complète en 42 minutes, selon la marque.

L’appareil de Poco est également équipé d’un écran LCD FHD+ de 6,6 pouces 120 Hz avec Gorilla Glass Victus, d’un triple système de caméra arrière (64MP principal, 8MP ultra-large, 2MP macro) et d’un selfie snapper 16MP.

D’autres caractéristiques notables incluent Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, 5G+5G dual-SIM, un blaster IR, NFC, deux haut-parleurs et un scanner d’empreintes digitales latéral.

Le Poco X3 GT sera disponible en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Le prix commence à 299 $ pour le modèle 8 Go/128 Go via les « canaux de commerce électronique officiels », tandis que la variante 8 Go/256 Go vous coûtera 329 $.

Quoi qu’il en soit, la combinaison d’un chipset relativement puissant, 5G, d’un écran 120 Hz avec Gorilla Glass Victus et d’une charge de 67 W semble plutôt bonne pour le prix. Donc, quiconque envisage un téléphone de milieu de gamme solide pourrait vouloir le mettre sur sa liste d’appareils à garder à l’esprit.