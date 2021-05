“ Puce sans fil la plus faible au monde ”: le spinout UW Jeeva dévoile une nouvelle technologie de streaming de données de capteur

Puce sans fil Parsair de Jeeva. (Photo de Jeeva)

Les nouvelles: Jeeva, la startup de Seattle fondée par des chercheurs de l’Université de Washington, a développé ce qu’elle appelle la puce sans fil la plus faible au monde pour la diffusion en continu de données de capteurs en temps réel, a annoncé la société cette semaine.

Pourquoi c’est un gros problème: Selon Jeeva, sa puce Parsair «consomme 100 fois moins d’énergie que le Bluetooth classique et permet de nombreux nouveaux cas d’utilisation auparavant hors de portée en raison de contraintes de coût, de taille et de puissance.» La nature de faible puissance de la puce «peut permettre à des capteurs largement déployés de communiquer à une échelle sans précédent».

Le PDG Scott Bright a qualifié la puce de changer la donne «parce qu’elle combine la gamme et les capacités de streaming de données de technologies telles que Bluetooth et WiFi avec la consommation d’énergie ultra-faible et le faible coût des technologies telles que les étiquettes RFID.

Cet ensemble unique de fonctionnalités débloque de nombreux cas d’utilisation d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, de suivi des actifs et de surveillance de la consommation de produits qui étaient auparavant impossibles en raison de contraintes de coût, de taille, de puissance et de portée, selon Bright.

Comment ça fonctionne: La puce Parsair permet la communication en utilisant des réflexions plutôt que de générer son propre signal radio, dit Jeeva.

Un routeur sans fil à proximité transmet des signaux radio que la puce réfléchit pour communiquer des données. Étant donné que la réflexion de l’énergie consomme beaucoup moins d’énergie que l’émission d’énergie, cette approche peut permettre une communication sans fil avec une autonomie de plusieurs décennies. Grâce à la technologie pionnière de Jeeva, le signal réfléchi est conçu pour ressembler exactement à un paquet radio standard dans l’un des nombreux protocoles radio pris en charge, ce qui permet de s’intégrer facilement au matériel de base et aux écosystèmes de produits existants.

Cas d’utilisation: Bright a déclaré que la plate-forme de connectivité bord-à-cloud de Jeeva est en phase de test pilote avec un certain nombre de «clients de marques de produits mondiaux» qu’elle ne peut pas encore divulguer, y compris des marques de produits de consommation emballés, des entreprises technologiques mondiales, une société de fabrication industrielle Fortune 500 et une grande université.

Certaines des applications développées par Jeeva incluent:

Un stylo à insuline connecté qui surveille l’utilisation et partage les données avec les soignants. Un produit CPG connecté qui surveille sans fil la capacité restante du produit et peut se commander à nouveau sur un réseau WiFi local. Une solution de suivi des actifs qui permet aux propriétaires d’actifs d’être avertis lorsque les conditions requises telles que la température, l’humidité ou les mouvements ne sont pas remplies. Une application de suivi de la chaîne du froid des vaccins qui améliore la précision de la planification de la demande et améliore l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement en surveillant l’emplacement et la température des vaccins en transit de l’origine au point d’injection.

Traction de démarrage: Jeeva a été cofondée par Shyamnath Gollakota, professeur agrégé à la Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering de l’UW. Parmi les autres cofondateurs figurent Joshua Smith, professeur UW d’informatique et d’ingénierie et d’électrotechnique; Aaron Parks, chercheur diplômé au Sensor Systems Laboratory de l’UW; Bryce Kellogg, chercheur diplômé au Mobile Systems Lab de l’UW; et Vamsi Talla, chercheur associé à l’école d’informatique et d’ingénierie UW.

Bright a déjà cofondé Synapse Product Development avant de rejoindre Jeeva en 2019.

Jeeva a initialement levé 3 millions de dollars en financement de démarrage et a depuis reçu 2 millions de dollars supplémentaires en subventions de la National Science Foundation et de la NASA. Au cours des deux dernières années, Jeeva s’est autofinancé avec les revenus NRE des entreprises clientes et ouvrira bientôt un nouveau cycle d’investissement pour accélérer sa croissance.

Jeeva emploie 13 ingénieurs, dont le siège est à Seattle.

Dernier mot: «Cette puce fournit des données à faible latence, au niveau des éléments, à partir d’endroits et de choses qui n’étaient jamais possibles auparavant», a déclaré Bright. «Cela montre à l’industrie qu’il est possible d’éviter les compromis conventionnels et d’obtenir une connectivité sans fil complète à très faible puissance et à un coût extrêmement bas.»

Précédemment: Jeeva Wireless, fondée par des chercheurs de l’UW, lève 1,2 million de dollars pour développer un système Wi-Fi passif “ révolutionnaire ”