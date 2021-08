Pucela Boxing, nouveau projet pugilistique dans la ville de Pisuerga

Communiqué de presse

Pucela Boxe est le nouveau projet pour ramener la boxe dans la ville de Valladolid, après une pause forcée par des facteurs tels que la “fuite” de la ville des stars telles que Salvi Jiménez (maintenant un professionnel main dans la main avec MGZ) ou Miguel Cuadrado, membre de l’équipe espagnole en 75 kilogrammes ou la pandémie que nous subissons encore.

En fait, ce facteur a été ce qui a empêché ce qui allait être la soirée de présentation de Pucela Boxing, puisque l’espace d’organisation du gala qui allait avoir lieu le 30 juillet n’a pas voulu continuer, en raison de l’augmentation dans l’incidence cumulée des cas de Covid dans la ville.

Cependant, cette initiative veut que la boxe reprenne des forces dans la capitale de Pucelana, et a annoncé les dates auxquelles elle organisera des événements dans la nouvelle saison.

Ils auront lieu les 10 septembre, 12 novembre et 10 décembre 2021, et 28 janvier, 18 mars, 8 avril et 20 mai 2022. Ils verront les meilleurs matchs amateurs mettant en vedette des clubs de Castilla et León, pour la plupart, qui ont rejoint le projet en masse. Il essaiera également d’avoir la boxe professionnelle dans la mesure du possible, avec le Jiménez susmentionné comme attraction locale.

Le prix des billets, qui peuvent être retirés tout au long du mois d’août, est compris entre 90 euros (fauteuil) et 50 euros (bancs arrière ou rangées, lorsque la soirée a lieu au Millennium Dome).

Ils peuvent être achetés au gymnase CDO Covaresa.