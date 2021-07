Puddle Of Mudd sort le clip de “Just Tell Me”

FLAQUE DE BOUE a sorti un nouveau clip pour la chanson “Dis-moi”. Le morceau provient de l’album 2019 du groupe, “Bienvenue en Galvanie”, disponible via Divertissement sur la chaussée.

Après avoir changé de vie et remis le groupe en ordre, FLAQUE DE BOUE leader Wes Scantlin et ses compagnons de groupe ont reconstruit une base de tournée, ce qui a ouvert la voie à une nouvelle musique et à un nouvel album. Le premier single, “Euh-Oh”, s’est avéré être un retour pour le groupe, leur attribuant un top 10 des singles à Mainstream Rock. Le succès a renforcé la demande du groupe de jouer dans des festivals et des événements mondiaux.

“Bienvenue en Galvanie” a été FLAQUE DE BOUEpremier album en une décennie. Scantlin a déclaré à propos du titre du LP: “Mon père mesure mon écriture par la réponse galvanique de la peau, qui est un courant électrique. C’est quand vous avez la chair de poule et que vous ressentez cette sensation folle et impressionnante dans votre corps.”

“Bienvenue en Galvanie” se compose de dix nouveaux morceaux et a été produit par Cameron Webb (TRIO ALCALIN, PERTURBÉ, MOTRHEAD).

FLAQUE DE BOUE a été formé en 1991 à Kansas City par Scantlin, le seul membre original encore avec le groupe.

Nous s a eu des problèmes presque incessants avec la loi, l’alcool, les finances et d’autres problèmes, avant de finalement devenir sobre en 2017. Lui et le reste de FLAQUE DE BOUE reconstruit une base de tournée, ce qui a ouvert la voie à une nouvelle musique et à un nouvel album. Scantlin a déclaré qu’il avait fini par retourner en cure de désintoxication et recevoir un traitement “parce qu’il n’y avait vraiment nulle part où aller”. Il a également remercié sa famille et ses fans de lui avoir donné la force d’essayer de s’améliorer.

FLAQUE DE BOUE a fait irruption dans le courant dominant avec les années 2001 “Viens nettoyer”, qui a donné trois coups sûrs — “Contrôler”, “Flou” et “Elle me déteste”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).