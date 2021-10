Puddle Of Mudd va commencer à enregistrer un nouvel album : « J’ai une tonne de chansons », déclare Wes Scantlin

FLAQUE DE BOUE leader Wes Scantlin a dit Le 13e étage‘s Marty Duda que lui et ses camarades se préparent à commencer à enregistrer la suite de 2019 « Bienvenue en Galvanie » album. « Nous allons probablement entrer en studio dans les prochaines semaines ou dans un mois – entrez-y et passez un bon moment », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET).

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des producteurs en tête pour FLAQUE DE BOUEle sixième album studio de, Nous s a déclaré: « Je pourrais même le faire avec quelques producteurs différents. Je ne suis pas vraiment sûr à ce stade. Mais, oui, je vais le découvrir. »

Selon Scantlin, il y a beaucoup de matériel en préparation pour l’effort à venir. « J’ai juste une tonne de chansons, que j’appelle des idées », a-t-il déclaré. « Je vais prendre cette chanson ici et cette chanson là et ce morceau de cette chanson et je mettrai ce refrain sur le pont de cette chanson et le couplet de cette chanson. Et je commence à les combiner. C’est vraiment, vraiment un genre de petit processus cool que je fais. Je pense que beaucoup d’autres écrivains font probablement la même chose. J’aime faire un petit collage. Assez cool. «

Nous s n’exclut pas non plus les collaborations avec des auteurs extérieurs, expliquant : « J’aime écrire avec d’autres personnes parce que je peux voir leur angle et la façon dont elles regardent la chanson. C’est vraiment, vraiment cool de travailler avec d’autres artistes et d’autres auteurs-compositeurs. Je l’aime à en mourir. Et je n’arrêterai jamais de le faire. Et tout le monde est crédité là où le crédit est dû, mec. Je n’essaie pas d’arnaquer qui que ce soit. la façon dont il est censé être divisé et tout le monde peut repartir heureux. Et nous pouvons tous être toujours amis.' »

FLAQUE DE BOUE joué un certain nombre de spectacles aux États-Unis l’été dernier à l’appui de « Bienvenue en Galvanie ».

« Bienvenue en Galvanie » a été libéré via Divertissement sur la chaussée. FLAQUE DE BOUELe premier album de depuis une décennie se composait de dix nouveaux morceaux et a été produit par Cameron Webb (TRIO ALCALIN, PERTURBÉ, MOTRHEAD).

FLAQUE DE BOUE a été formé en 1991 à Kansas City par Scantlin, le seul membre original encore avec le groupe.

Nous s a eu des problèmes presque incessants avec la loi, l’alcool, les finances et d’autres problèmes, avant de finalement devenir sobre en 2017. Lui et le reste de FLAQUE DE BOUE reconstruit une base de tournée, ce qui a ouvert la voie à une nouvelle musique et à un nouvel album. Scantlin a déclaré qu’il avait fini par retourner en cure de désintoxication et recevoir un traitement « parce qu’il n’y avait vraiment nulle part où aller ». Il a également remercié sa famille et ses fans de lui avoir donné la force d’essayer de s’améliorer.

FLAQUE DE BOUE a fait irruption dans le courant dominant avec les années 2001 « Viens nettoyer », qui a donné trois coups sûrs — « Contrôler », « Flou » et « Elle me déteste ».



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).