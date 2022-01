Puducherry lance une campagne de doses de rappel COVID pour le personnel de santé et les personnes âgées

Puducherry a enregistré 489 nouveaux cas d’infection lundi et le taux de positivité des tests était de 31,15%.

Pondichéry dispose d’un stock suffisant de vaccins COVID-19 et les hôpitaux ici sont également entièrement équipés des infrastructures nécessaires pour répondre à toute exigence et répondre à la demande des patients présentant des plaintes liées au virus, a déclaré lundi le lieutenant-gouverneur Tamilisai Soundararajan.

Déclarant cela lors de l’inauguration de la vaccination de rappel à l’hôpital gouvernemental Rajiv Gandhi pour les femmes et les enfants ici, elle a déclaré: « Nous devons remercier le Premier ministre Narendra Modi d’avoir mis à disposition les vaccins pour empêcher une attaque de COVID-19 parmi la population. » Soundararajan a déclaré que l’administration de doses de rappel ou de doses « de précaution » était nécessaire à un moment où les cas de la nouvelle variante Omicron sont en augmentation dans tout le pays.

Elle a déclaré que les médecins, le personnel médical et les personnes de plus de 60 ans ainsi que les travailleurs de première ligne devraient être protégés contre toute attaque potentielle. Le LG a appelé les gens à se faire vacciner car l’inoculation à elle seule les protégerait du virus.

Plus tôt, alors qu’elle présidait une réunion d’urgence du comité de gestion COVID tenue à son bureau, la LG a déclaré que le ministre en chef N Rangasamy et elle-même avaient déjà inspecté les locaux de l’AFT, le port et d’autres bâtiments du territoire de l’Union pour installer des lits et des centres de soins Covid.

« Actuellement, le gouvernement dispose de suffisamment de lits, de médicaments et d’autres infrastructures pour répondre à la demande de lits, de lits à oxygène et d’autres installations », a-t-elle déclaré.

Aucun effet indésirable n’a été signalé à la suite de l’administration des vaccins. Elle a déclaré que 95% du personnel du gouvernement avait reçu les coups.

Le LG a estimé qu’un verrouillage total pendant le week-end provoquerait la panique parmi la population, mais a ajouté que le gouvernement a intensifié les restrictions pour contrôler les rassemblements qui étaient normalement observés dans certaines poches de l’UT.

La célébration de Pongal n’a pas été interdite, cependant, les autorités ont été invitées à veiller au respect des protocoles COVID par les personnes célébrant le festival, a déclaré Soundararajan.

Le secrétaire à la santé Udhayakumar, le directeur de la santé G Sriramulu et l’officier nodal J Ramesh étaient parmi les personnes présentes lors de la réunion.

Puducherry a enregistré 489 nouveaux cas d’infection lundi et le taux de positivité des tests était de 31,15%. Les écoles ont également été fermées jusqu’à nouvel ordre dans l’UT pour les élèves des classes 1 à 9 au vu de l’augmentation des cas.

