Puebla accueille San Luis lors de la huitième journée

in

09/10/2021

Le à 02:15 CEST

Les San Luis visite ce samedi pour Stade Cuauhtémoc se mesurer avec Puebla dans son huitième match de la Liga MX de Apertura, qui débutera à 2h00.

Les Puebla vient avec optimisme pour le match de la huitième journée après avoir gagné à domicile par un score de 1-0 à Querétaro dans le Stade Cuauhtémoc, avec un peu de Image de balise Daniel Alvarez Lopez. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des sept matchs disputés à ce jour en Liga MX de Apertura, avec une séquence de quatre buts pour et neuf contre.

Du côté des visiteurs, le San Luis a obtenu une égalité à double sens contre Mazatlán, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en MX Opening League, elle en a remporté deux avec un bilan de huit buts marqués contre sept encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Puebla Il a gagné une fois, il a perdu une fois et il a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. San Luis, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Stade Cuauhtémoc. Aux sorties, le San Luis Il a un bilan de deux victoires et un match nul en trois matchs joués, il sera donc un adversaire coriace pour lui. Puebla, qui devra tout faire pour défendre l’avantage du terrain.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Cuauhtémoc, obtenant ainsi une victoire, deux défaites et trois nuls en faveur de la Puebla. La dernière fois qu’ils ont joué le Puebla et le San Luis dans ce tournoi c’était en avril 2021 et le match s’est terminé sur un 1-4 favorable au Puebla.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, on peut voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le Puebla avec une différence de trois points. Les Puebla Il arrive à la rencontre avec six points à son casier et occupant la quatorzième place avant le match. Quant au rival, le San Luis, est en neuvième position avec neuf points.