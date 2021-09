Puebla ajoute trois points à son casier contre Atlas Guadalajara (0-1)

29/09/2021 à 6h01 CEST

Les Puebla joué et gagné 0-1 en tant que visiteur le match de mercredi dernier dans le Stade de Jalisco. Les Atlas Guadalajara Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Lion dans son stade (2-0) et l’autre contre lui Necaxa à l’extérieur (0-3) et a pour le moment connu une séquence de trois victoires consécutives. Du côté de l’équipe visiteuse, le Puebla a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Croix Bleue et a eu une série de trois tirages consécutifs. Avec ce bon résultat, l’ensemble poblano est quinzième, tandis que le Atlas Guadalajara Il est quatrième à l’issue du duel.

La première équipe à marquer a été la Puebla, qui a profité du jeu pour ouvrir le score sur un but de tabou chrétien. Avec ce 0-1, la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième mi-temps et le temps réglementaire s’est donc terminé par un résultat de 0-1.

Le technicien de la Atlas Guadalajara, Diego Martin Cocca, a donné accès au champ à Juan César Furch, Ian Torres, Bryan Garnica, Luis Reyes et Gaddi Aguirre remplacement Christophe Trejo, Franco Troyanski, Jonathan Herrera, Anderson Santamaria et Edgar Zaldivar Valverde, tandis que de la part du Puebla, Nicolas Larcamon remplacé bon diego, Amaury Escoto, Fernando Aristeguieta et Alberto Herrera pour Pablo Parra, Gustavo Ferrareis, tabou chrétien et Maximiliano Araújo.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de sept cartes ont été vues. Par le Atlas Guadalajara l’arbitre sanctionné de jaune pour Anderson Santamaria, Julien Quinones, Aldo Rocha et Luis Reyes, alors qu’il faisait partie de l’équipe de Puebla, il a réprimandé Gustavo Ferrareis et tabou chrétien et avec du rouge à George Corral.

Avec neuf points, l’équipe de Nicolas Larcamon classé 15e au classement, tandis que le groupe dirigé par Diego Martin Cocca il s’est classé quatrième avec 19 points à la fin du match.

Le prochain engagement de la Liga MX de Apertura pour le Atlas Guadalajara est contre lui Chivas Guadalajara, Pendant ce temps, il Puebla affrontera le Pachuca.