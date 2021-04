Puebla bat Mazatlán à domicile 3-1

04/03/2021

le Puebla a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-1 contre lui Mazatlan ce samedi dans le Stade Cuauhtemoc. le Puebla Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 4-4 dans le dernier duel joué contre le Toluca. Du côté des visiteurs, le Mazatlan il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Amérique. Après le match, l’équipe de Puebla est quatrième, tandis que le Mazatlan il est onzième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe Mazatlan, qui a profité de l’occasion pour ouvrir le score grâce à un but de Giovanni Augusto à la 16e minute. L’équipe de Puebla est à égalité grâce à un but avec une pénalité maximale de Santiago Ormeno juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45 ans, mettant ainsi fin à la première partie avec un résultat de 1-1.

En seconde période est venu le but pour lui Puebla, qui a tracé le jeu avec un peu de Salvador Reyes à 64 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a augmenté le score grâce à un but de Maximiliano Araújo à 72 minutes, mettant fin à la confrontation avec un score final de 3-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Puebla qui sont entrés dans le jeu étaient Maximiliano Araújo, Image de balise Daniel Alvarez, Gustavo Ferrareis, Guillermo Martinez et Lucas maia remplacer Juan Pablo Ségovie, Omar Fernandez, Amaury Escoto, Santiago Ormeno et George Corral, tandis que les changements dans le Mazatlan Ils étaient Mario Osuna, Ricardo Gutierrez, Roberto Meraz et Rodrigo Millar, qui est entré pour remplacer José Ortiz, Camilo Da Silva, Luis Mendoza et Lorenzo Reyes.

L’arbitre a montré un total de sept cartons: deux cartons jaunes au Puebla, spécifiquement pour Juan Pablo Ségovie et Omar Fernandez et quatre à Mazatlan (Nicolas Vikonis, Nicolas Diaz, Fernando Aristeguieta et Roberto Meraz). De plus, il y avait un carton rouge pour Nicolas Vikonis (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec cette défaite, après avoir terminé le match, le Mazatlan il s’est classé onzième du tableau avec 14 points. le Puebla, quant à lui, a atteint la quatrième place avec 20 points.

Le lendemain de la Liga MX de Clausura, les deux Mazatlan comme lui Puebla jouera un nouveau match loin de chez lui contre lui Tijuana et le Pachuca respectivement.