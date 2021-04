Puebla et Pumas UNAM se partagent les points dans un match sans but (0-0)

24/04/2021

Allumé à 05h00 CEST

le Puebla et le Pumas UNAM à égalité à zéro dans le duel organisé ce samedi dans le Stade de Cuauhtémoc. le Puebla Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre San Luis loin de chez soi (1-4) et l’autre devant Pachuca à l’extérieur (1-3) et a pour le moment eu une séquence de trois victoires consécutives. Concernant l’équipe visiteuse, le Pumas UNAM a récolté un nul nul contre lui Tigres UANL, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Puebla a été placée en troisième position, tandis que le Pumas UNAM, pour sa part, est onzième à la fin de la partie.

Au cours de la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Le technicien de la Puebla, Nicolas Larcamon, a donné accès au champ à Guillermo Martinez, Image de balise Daniel Alvarez Lopez Oui Gustavo Ferrareis remplacer Santiago Ormeño, Maximiliano Araújo Oui George Corral, tandis que du côté du Pumas UNAM, Andres Lillini remplacé Ange garcia, Juan Iturbe Oui Carlos Gutierrez pour Sebastian Saucedo, Image de balise Gabriel Torres Oui Image de balise Fabio Enrique Alvarez.

Dans le match, il y avait un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Coyoacanense. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes pour Erik Lira, Alan Mozo Oui Facundo Waller.

Avec cette cravate, le Puebla il a été placé en troisième position du tableau avec 27 points. Pour sa part, Pumas UNAM avec ce point, il était en onzième position avec 18 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Puebla jouera à l’extérieur contre le Santos Laguna, Pendant ce temps, il Pumas UNAM cherchera la victoire dans son stade contre lui Amérique.