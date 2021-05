Puebla gagne 1-0 contre Atlas Guadalajara en quarts de finale

16/05/2021

Activé à 09:45 CEST

le Puebla battre 1-0 à Atlas Guadalajara lors de leur match quart de finale de la Liga MX de Clausura, qui a eu lieu ce dimanche dans le Stade de Cuauhtémoc. Les équipes se sont déjà rencontrées lors du match aller au stade de Jalisco, qui s’est terminé sur un score de 1-0 pour le Atlas Guadalajara.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but pour lui Puebla, qui a profité de l’occasion pour ouvrir le score avec un but dans son propre but de Anderson Santamaria à 70 minutes, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un score final de 1-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Puebla a donné accès à Image de balise Daniel Alvarez Lopez, Maximiliano Araújo, Gustavo Ferrareis Oui Lucas maia pour Daniel Aguilar, Israël Reyes, George Corral Oui Omar Fernandez, Pendant ce temps, il Atlas Guadalajara a donné accès à Image de balise Pablo Gonzalez Diaz, Edgar Zaldivar Valverde, Jonathan Herrera, Juan Cesar Furch Oui Javier Correa pour Christophe Trejo, Ange Marquez, Aldo Rocha, Diego Saragosse et Ian Torres.

L’arbitre a décidé d’avertir cinq joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Maximilien Perg Oui Antoine Silva et par le Atlas Guadalajara réprimandé Milton caraglio, Aldo Rocha Oui Edgar Zaldivar Valverde.