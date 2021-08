Puebla profite de la seconde mi-temps pour battre Querétaro (1-0)

28/08/2021

Le à 06h30 CEST

Les Puebla a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre le Querétaro, qui a battu 1-0 ce samedi dans le Stade Cuauhtémoc. Les Puebla est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Pumas UNAM par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Querétaro il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Pachuca. Avec ce résultat, l’ensemble poblano est quatorzième, tandis que le Querétaro il est dix-septième après la fin du match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

Après la mi-course du match, en seconde période est venu le but de l’équipe de Puebla, qui a fait ses débuts légers grâce à un but de Image de balise Daniel Alvarez Lopez à la 56e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 1-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Lucas maia, Amaury Escoto, Fernando Aristeguieta, George Corral et Pablo Parra remplacement Israël Reyes, Image de balise Daniel Alvarez Lopez, Guillermo Martinez, Gustavo Ferrareis et Fernando Aristeguieta, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Jésus Hernandez, pablo gomez, Juan Pablo Meza, Osvaldo Martinez et Luis Madrigal, qui est entré par Nicolas Sosa, Kévin Ramirez, Omar Mendoza, Bryan Olivera Calvo et Jonathan Dos Santos.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de cinq cartes ont été vues. Par le Puebla l’arbitre sanctionné de jaune pour Israël Reyes, tandis que l’équipe de Querétaro a réprimandé Bryan Olivera Calvo, Omar Mendoza et Kevin Escamilla et avec du rouge à Alexis doldan.

En ce moment, le Puebla il reste six points et le Querétaro avec trois pointes.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe de Puebla le fera contre lui San Luis, Pendant ce temps, il Querétaro affrontera le Necaxa.