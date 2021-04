Puebla reçoit les Pumas UNAM lors de la seizième journée

23/04/2021 à 02h45 CEST

Samedi prochain à 02h30 se jouera le match de la seizième journée de la Ligue MX Clausura, dans laquelle nous verrons la victoire à Puebla et à Pumas UNAM dans le Stade de Cuauhtémoc.

le Puebla Il attend avec impatience la seizième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-4 et 1-3, le premier contre lui San Luis à la maison et le deuxième contre lui Pachuca hors de son domaine. De plus, les locaux ont remporté sept des 15 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 25 buts en faveur et 14 contre.

Du côté des visiteurs, le Pumas UNAM a récolté un nul nul contre le Tigres UANL, ajoutant un point lors du dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de classement contre le Puebla. Sur les 15 matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Clausura, le Pumas UNAM il en a remporté quatre avec un solde de 10 buts pour et 11 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Puebla a réalisé des chiffres de trois victoires, deux défaites et trois nuls en huit matchs joués à domicile, ce qui montre que les points s’échappent à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Dans le rôle de visiteur, le Pumas UNAM Il a été battu quatre fois et a fait match nul deux fois en huit matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de Puebla pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de Cuauhtémoc, obtenant au final quatre victoires, six défaites et six nuls en faveur de la Puebla. À son tour, l’équipe locale a une séquence de trois matchs consécutifs invaincue à domicile contre Pumas UNAM. Le dernier match auquel ils ont joué Puebla et le Pumas UNAM dans ce tournoi a eu lieu en septembre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 4-1 pour le Pumas UNAM.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Puebla est en avance sur le Pumas UNAM avec une différence de neuf points. L’équipe de Nicolas Larcamon Il arrive au match en troisième position et avec 26 points avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en treizième position avec 17 points.