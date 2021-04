Puebla reçoit Mazatlán le treizième jour

04/02/2021

Allumé à 04h00 CEST

Samedi prochain à 03h30, ils s’affronteront dans le Stade Cuauhtemoc les Puebla et le Mazatlan lors de la 13e journée de la Ligue MX Clausura.

le Puebla Il affronte le treizième jour du tournoi voulant surmonter sa position après avoir obtenu un match nul contre lui Toluca lors de leur dernière réunion. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 12 matchs disputés à ce jour en Liga MX de Clausura et cumulent un chiffre de 11 buts encaissés contre 15 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Mazatlan il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Amérique, pour qu’un triomphe sur Puebla Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition. Sur les 12 matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Clausura, le Mazatlan il en a remporté quatre avec un bilan de 11 buts contre 17 encaissés.

En référence à la performance locale, le Puebla il a gagné deux fois, a été battu deux fois et a fait match nul trois fois en sept matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Mazatlan a un bilan d’une victoire et quatre défaites en cinq matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Puebla ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Puebla et le bilan est de neuf victoires, six défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe visiteuse ajoute cinq matchs de suite sans connaître la défaite à l’extérieur contre Puebla. La dernière fois qu’ils ont affronté le Puebla et le Mazatlan dans ce tournoi, c’était en juillet 2020 et le match s’est terminé sur un score de 1-4 pour les locaux.

En ce moment, entre le Puebla et le Mazatlan il y a une différence de trois points dans le classement. L’équipe de Nicolas Larcamon Il entre dans le match en septième position et avec 17 points avant le match. Pour sa part, le Mazatlan il compte 14 points et occupe la onzième place du classement.