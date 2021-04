Puebla remporte la victoire après avoir battu Pachuca 1-3

13/04/2021

Allumé à 06h30 CEST

le Puebla a remporté le Pachuca 1-3 lors de la réunion tenue ce mardi au Miguel Hidalgo. le Pachuca Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre le Pumas UNAM. De la part de l’équipe visiteuse, le Puebla Il est venu de battre 3-1 dans son fief à Mazatlan dans le dernier match joué. Grâce à ce résultat, l’équipe de Puebla est quatrième, tandis que la Pachuca Il est quatorzième à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Puebla, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Maximiliano Araújo quelques minutes après le coup de sifflet initial, à la minute 2, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 0-1.

La deuxième période a commencé de manière favorable pour l’équipe de Pachuco, qui a mis les tables par un but de Erick Sanchez quelques minutes après la reprise du match, plus précisément à la 48e minute. Cependant, l’équipe visiteuse est allée de l’avant dans la lumière établissant le 1-2 au moyen d’un but de Maximilien Perg à 66 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de Puebla, qui a augmenté le score grâce à un but de Salvador Reyes près de la conclusion, dans le 90, mettant fin à la confrontation avec un score final de 1-3.

Le technicien de la Pachuca, Paulo Pezzolano, a donné accès au champ à Roberto de la Rosa, Antonio Figueroa, Mauro Quiroga Oui Felipe Pardo remplacer Roberto infirmière, Harold Mosquera, Erick Aguirre Oui Jorge Hernandez, tandis que de la part du Puebla, Nicolas Larcamon remplacé Daniel Aguilar, Guillermo Martinez, Emanuel Gularte Oui Amaury Escoto pour Maximiliano Araújo, Santiago Ormeno, George Corral Oui Omar Fernandez.

L’arbitre du match a montré quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Kevin Alvarez Oui Antonio Figueroa de l’équipe locale et Christian tabo Oui Daniel Aguilar L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Avec cette victoire loin, l’équipe de Nicolas Larcamon s’est classée quatrième avec 23 points, tandis que l’équipe dirigée par Paulo Pezzolano il était à la quatorzième place avec 14 points à la fin du match.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à l’extérieur: le Pachuca sera mesuré avec le Monterrey et le Puebla jouera contre lui San Luis.