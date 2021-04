Puebla reste avec les trois points contre San Luis (1-4)

18/04/2021

le Puebla consolidé une grande victoire après avoir battu 1-4 à San Luis pendant le match joué dans le Alfonso Lastras Ramirez ce dimanche. le San Luis est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre FC Juarez et jusqu’à présent, il était sur une séquence de quatre défaites consécutives. Concernant l’équipe visiteuse, le Puebla a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Pachuca à la maison et le Mazatlan à domicile, par 1-3 et 3-1 respectivement. Avec cette défaite, le San Luis est resté en seizième position après la fin du match, tandis que le Puebla est troisième.

La première partie du match a commencé face à l’équipe de Puebla, qui a débuté à la Alfonso Lastras Ramirez grâce au succès de Santiago Ormeno, terminant ainsi la première partie par un 0-1 à la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour lui Puebla, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire avec un but de Christian tabo à 60 minutes. Cependant, le San Luis distances réduites grâce à un peu de Luis Felipe Gallegos à 67 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a augmenté le score avec un but de pénalité de Image de balise Daniel Alvarez à 84 minutes. Une fois de plus, l’équipe de Puebla a marqué, ce qui a augmenté les différences en mettant 1-4 avec un but de Guillermo Martinez peu avant la fin, plus précisément en 1990, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-4.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Puebla a donné accès à Daniel Aguilar, Image de balise Daniel Alvarez, Amaury Escoto, Guillermo Martinez Oui Guerrier ange pour Clifford Aboagye, Maximiliano Araújo, Christian tabo, Santiago Ormeno Oui Omar Fernandez et par le San Luis il a été remplacé Luis Felipe Gallegos, Berterame allemand, Federico Acevedo Oui Walter Castillo pour Juan Castro, Pablo Lopez, Ricardo Chavez Oui Damian Batallini.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à David Rodriguez Oui Image de balise Ramiro Gonzalez et par les visiteurs de Clifford Aboagye.

Avec cet écran brillant, le Puebla Il compte déjà 26 points en MX Clausura League et reste à la troisième place du classement. Pour sa part, San Luis il reste avec 12 points avec lesquels il a atteint le quinzième jour.

Le lendemain de la compétition, le San Luis jouera contre lui Croix Bleue loin de chez soi, tandis que le Puebla affrontera dans son stade contre Pumas UNAM.