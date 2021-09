Pueblo Vista : son processus de production

Pueblo Vista est arrivé au hip-hop lo-fi d’une manière plutôt détournée. Le résident d’Innsbruck, en Autriche, était un vlogger, à la recherche de musique libre de droits pour accompagner ses vidéos. Il s’est souvent tourné vers le hip-hop lo-fi et s’est rapidement rendu compte qu’il pouvait produire ce genre de musique rapidement, efficacement et le tout avec des écouteurs – un must pour tout musicien avec un nouveau-né.

Avance rapide de quelques années et Pueblo fait partie des producteurs prééminents du genre. Sa liste de collaborateurs est longue mais réfléchie : il est toujours à la recherche de musiciens qui peuvent apporter quelque chose à la table qu’il ne peut pas. Ses collaborations consistent à éliminer quelque chose à la fois de haute qualité et fait rapidement, ou, comme il le dit, comme un rallye de ping-pong avec seulement un service et un retour.

Les instrumentaux de Pueblo Vista sont luxuriants et complexes, remplis de couches de synthés, de guitares et de craquements de vinyle. Il préfère les grooves de batterie faciles à digérer et sollicite rarement les chanteurs. (Les données ont montré que la plupart des chansons lo-fi avec des chanteurs sont ignorées.) Le résultat est quelque chose d’extrêmement précis mais jamais figé, une musique parfaite pour se détendre ou une musique à laquelle hocher la tête. Dans cette interview, nous avons parlé avec Pueblo de quelques-uns de ses morceaux pour avoir une idée de ses méthodes et processus de production.

Pendant que vous lisez, consultez la liste de lecture uChill Lo-Fi Beats & Chill Hip Hop Vibes, avec Pueblo Vista.

Mélodies

“Ferme les yeux mon petit ange” de Am épos am érgon

« Environ 80 % de ma musique est composée par moi-même et environ 20 % est basée sur des échantillons», explique Pueblo Vista. Sur une chanson comme “Close Your Eyes My Little Angel”, Pueblo a créé une mélodie en jouant avec son clavier et a commencé à boucler la mélodie avec une batterie au tempo et quelques synthés subtils. Le craquement chaleureux du vinyle enveloppe la piste, donnant à la chanson un noyau chaleureux. “Habituellement, les mélodies viennent au hasard”, explique-t-il. « C’est quelque chose de bien que j’essaierais de jouer ou de fredonner. J’ai une fille de deux ans et j’essaie de ne pas lui chanter parce que je ne connais pas trop de chansons pour bébés. Je teste généralement mes mélodies sur elle en fredonnant. Je pourrais sortir mon téléphone pendant que je fredonne quelque chose, enregistrer ma voix, puis essayer de la dupliquer sur le clavier.

Chanteurs

“Dors dans mes bras” de Endelecheia

L’une des choses les plus impressionnantes dans le style d’écriture de chansons de Pueblo Vista est à quel point il peut créer ses mélodies et ses rythmes avec émotion sans compter sur les paroles et les voix. Alors qu’il dit qu’utiliser sa propre voix serait “désastreux”, il a sérieusement réfléchi à travailler avec d’autres chanteurs pour aider à transmettre son message. Mais sur des chansons comme “Sleep In My Arms”, ce n’est pas nécessaire, surtout pendant qu’il compose encore dans le modèle hip-hop lo-fi. “Nous ne voyons pas chanter si souvent parce que ce genre de musique a beaucoup de publics passifs à travers les listes de lecture”, explique Pueblo Vista. “Les données montrent que généralement, lorsque les auditeurs rencontrent, disons un lo-fi ou une piste comme celle qui comprend des voix, ils ont tendance à les ignorer.” Pour Pueblo Vista, la création musicale est une combinaison d’expression artistique pure et d’analyse de données rigoureuse.

Origines de la production

“Gérone” de Latenite Joints 015

Le parcours de Pueblo Vista pour devenir l’un des producteurs les plus importants du hip-hop lo-fi a été long et s’est développé à partir d’origines inattendues. «Mon expérience de production provient de la musique électronique, de la trance progressive, de la house progressive et de la deep house. Notez, pas la deep house que nous connaissons maintenant qui a évolué en EDM. J’étais dans la musique de danse qui était maussade et contemplative, mais qui pouvait aussi devenir très rapide et excitante », explique-t-il. Alors que son passage de la musique de club à une musique destinée à des fins presque exactement opposées était une évolution naturelle, il inclut toujours plusieurs de ses styles de musique préférés dans ses chansons hip-hop lo-fi. « Girona » présente une ligne de guitare élégante qui se situe quelque part entre le jazz lounge et le funk à l’ancienne. Il y a une utilisation subtile de cymbales lourdes, donnant à la chanson une profondeur unique. C’est décidément du hip-hop lo-fi, mais ça existe aussi en dehors du genre.

Pendant que mon enfant dort doucement

“Mode Avion” de l’été dernier : MMXXI : Anthologie

Aussi peu romantique soit-elle, une grande partie de la prise de décision de Pueblo Vista se résume à la commodité. Le hip-hop lo-fi est une industrie rentable et un style de musique qu’il peut faire à la maison, dans ses écouteurs, pendant que son jeune enfant dort. Ce ne serait pas réaliste pour lui d’être dans un groupe de métal. Le hip-hop lo-fi reflète également plus précisément où il en est dans la vie en général. Le groove facile et la ligne de guitare soignée de « Mode Avion » sont décontractés sans jamais être rugueux sur les bords. Il descend en douceur. « L’excuse que j’ai est que plus vous vieillissez, plus le BPM est également lent. Quand vous êtes jeune, vous sortez et vous aimez vraiment faire la fête, boire, danser et vous amuser », explique-t-il. « Ensuite, vous vieillissez un peu et vous vous dites : « Oh, j’ai mal au corps » ou« Je ne peux plus boire autant. » Je suis un buveur social très limité. Ma musique a tendance à refléter cela.

Influences précoces

“Juste un autre jour” de Latenite Joints 017

Pueblo Vista attribue son sens de la mélodie et de l’arrangement mélodique à ses diverses obsessions musicales en grandissant. Il aimait le métal, divers genres de musique dance, le hip-hop et la pop. Sa capacité à évoquer des idées apparemment de nulle part (il n’a aucune formation musicale formelle) vient d’une compréhension intuitive de ce qui sonne bien et de ce que cela fait ressentir aux gens. «Je suppose que c’est une influence immédiate que j’ai de mes jours de house progressive et de trance progressive. Je ne suis pas très doué pour faire les beats eux-mêmes. Même les trucs que je sors en solo, vous pouvez facilement écouter les lignes de batterie », explique Pueblo. « Ils sont plus simples. J’ai donc tendance à me concentrer sur les mélodies ou, disons, sur le processus d’« habillage » d’échantillons ou de sketches mélodiques. » “Just Another Day” en est un parfait exemple, qui présente un groove de batterie facilement jouable mais un certain nombre de synthés et de couches de guitare qui donnent à la chanson une complexité et une profondeur émotionnelles, avec suffisamment d’espace pour qu’un auditeur puisse encore s’espacer tout en profitant du rythme .

Collaboration

“XO” de Laténite Joints 019

Le hip-hop lo-fi peut souvent être un processus solitaire. La communauté est massive et dévouée, mais le processus créatif est souvent solitaire et solitaire. Pueblo Vista aime collaborer à la fois pour la capacité de travailler avec un autre musicien, mais aussi parce qu’il peut attaquer certaines de ses faiblesses perçues à travers les forces des autres. «Quand je travaille avec quelqu’un d’autre, en particulier sur des trucs boom-bap pour lesquels je ne suis pas aussi bon, je laisse l’autre personne diriger. Quand quelqu’un a une formation plus forte dans le hip hop ou le boom-bap, je le laisse me montrer la voie », explique-t-il. « Je ne suis pas le gars qui aime jouer au ping-pong entre ‘Voici un rythme et voilà.’ Je fais quelque chose. Je te le donne. Vous pouvez l’utiliser, ne pas l’utiliser, hacher ce que vous voulez. Alors pour moi, c’est prêt parce que je ne veux pas entraver le processus créatif des gens. Si je choisis de travailler avec vous sur quelque chose, c’est parce que je sais ce que vous produisez. Je vais vous donner mon idée et vous laisser ensuite saupoudrer votre magie dessus. Alors je serai heureux.

Évolution

“Je vous attends à la gare de Shibuya” de Latenite Joints 011

Bien que de nombreuses sorties de Pueblo Vista soient strictement dans la voie du hip-hop lo-fi, il a le goût de l’expérimentation et une volonté de repousser les limites. « J’ai toujours expérimenté. Je me soucie de mon public, mais je ne peux pas penser à eux quand j’enregistre », explique-t-il. « J’ai commencé avec 100 auditeurs et maintenant j’ai 1 000 000 d’auditeurs, c’est toujours pareil pour moi. 95% du temps, je fais juste la musique pour moi-même, puis je la sors. Je n’ai jamais vraiment payé pour des publicités. Les chiffres que vous voyez maintenant que nous avons sur tous nos profils sociaux, c’est organique. Sa base de fans dévouée lui a permis de s’écarter des traits fondamentaux du genre, et sur une chanson comme “Waiting For You At Shibuya Station”, il fait une chanson plus occupée que celle à laquelle les fans de hip-hop lo-fi sont habitués. Les synthés sont ludiques et interagissent avec une mélodie de piano de manière complexe. C’est toujours une musique apaisante et relaxante, mais elle montre également une polyvalence par rapport à la mission de Pueblo Vista.

Vous voulez plus de Pueblo Vista ? Découvrez la liste de lecture uChill Lo-Fi Beats & Chill Hip Hop Vibes.