Puffer Fish est un chanteur légendaire

Deux épisodes dans, et The Masked Singer Saison 6 a déjà éliminé trois interprètes. Après les départs d’Octopus et de Mère Nature, Puffer Fish était la prochaine personne sur le billot. Elle a perdu contre le reste du groupe A, qui comprenait également Skunk, The Bull, Baby et Hamster. (Baby et Hamster étaient de nouveaux entrants Wildcard.) Faites défiler pour découvrir l’identité de ce chanteur de la mer (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

Puffer Fish s’est révélé être la légende du R&B Toni Braxton. En tant que personne atteinte de lupus, elle portait également un masque facial sous la tête de la mascotte, ce qui explique les parties quelque peu étouffées de sa performance.

(Photo : RENARD)

Les suppositions finales du jury étaient très diverses. Robin Thicke a choisi Jessica Alba, Jenny McCarthy a choisi Nelly Furtado, Ken Jeong a choisi Zoe Saldana et Nicole Scherzinger est allée avec Monica. De toute évidence, aucun d’entre eux n’a été en mesure d’identifier l’icône bien-aimée derrière des chansons comme “Unbreak My Heart” et “He Wasn’t Man Enough”.

Le démasquage de Puffer Fish suit Mère Nature et Octopus. Octopus s’est révélé être le joueur de Los Angeles Laker Dwight Howard, tandis que Mère Nature était Vivica A. Fox, l’actrice bien-aimée de Kill Bill, Independence Day et d’innombrables autres films.

Les nouveaux épisodes de la saison 6 de Masked Singer sont diffusés en direct les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE. Vous pouvez regarder en direct via FuboTV (obtenez un essai gratuit ici). Vous pouvez également regarder The Masked Singer en utilisant Hulu, où les épisodes sont diffusés à partir du matin suivant la diffusion. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour hebdomadaires sur The Masked Singer et ses révélations.v