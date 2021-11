Puhleeeeez: Pelosi appelle à une enquête criminelle et éthique sur un membre du Congrès à propos d’une vidéo d’anime

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a appelé les forces de l’ordre et le comité d’éthique de la Chambre à enquêter sur le représentant Paul Gosar à propos d’une parodie vidéo animée que le républicain de l’Arizona a tweeté le représentant en train d’attaquer la représentante démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez et le président Joe Biden.

« Les menaces de violence contre les membres du Congrès et le président des États-Unis ne doivent pas être tolérées », a tweeté Pelosi, appelant le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy à « se joindre à la condamnation de cette horrible vidéo et appeler le comité d’éthique et les forces de l’ordre à enquêter. . «

La vidéo en question, que Gosar a publiée dimanche soir, montre le visage de Gosar monté sur un personnage de la populaire émission d’anime « Attack on Titan », parodiant le générique d’ouverture de la série. À un moment donné de la vidéo, le personnage de Gosar, brandissant deux épées, attaque des personnages avec les visages d’Ocasio-Cortez et de Biden.

Twitter a restreint le partage de la vidéo lundi en désactivant les re-tweets, les likes et les réponses et en publiant une étiquette d’avertissement sur le tweet disant qu’il violait la politique de conduite haineuse de Twitter.

Le bureau de Gosar n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

« Je me battrai toujours pour l’état de droit, en sécurisant nos frontières et en défendant l’agenda America First », a déclaré Gosar dans une déclaration à ..

Gosar a également publié un mème sur son compte Twitter se moquant du contrecoup que la vidéo a reçu, mettant en vedette un personnage wojak en pleurs qui semble représenter les critiques du républicain de l’Arizona.

