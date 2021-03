Puig apprécie les débuts de Pol Espargaró avec Honda

29/03/2021

Act. À 12 h 48 CEST

Service spécial

Alberto Puig a valorisé positivement la performance de Pol Espargaró lors de la première course de l’année, le GP du Qatar, dans laquelle le pilote de Granollers a débuté avec la Repsol Honda en huitième position. L’Allemand Stefan Bradl, remplaçant du blessé Marc Márquez, a terminé onzième.

Quelle a été la stratégie pour la course au Qatar?

«La stratégie était de terminer la course, c’était le premier objectif. C’était une course difficile, du coup les températures ont chuté avant la course après une journée de vent fort. C’est l’un des endroits uniques de la course nocturne au Qatar, les conditions peuvent beaucoup changer. Le plan était de prendre un bon départ et de courir à un bon rythme. Dans la première course de l’année, il s’agit toujours d’apprendre, d’étudier nos rivaux. On apprend beaucoup à travers les tests, mais la première course est toujours quelque chose de différent et il est important d’y prêter attention.

Quels sont les points positifs et négatifs après la course?

«Les chutes de Takaaki Nakagami et Álex Márquez ont été les points négatifs, sans aucun doute. Ils avaient un bon rythme tout le week-end et tous deux devenaient plus forts en course, c’est donc dommage qu’ils se soient écrasés. Je dirais que la première course de Pol Espargaró sur notre vélo a été positive. C’est vrai que lors des entraînements ça lui a coûté en plusieurs points, il a fait quelques chutes, on n’a pas trouvé le chemin. Mais dans la course, il a franchi une étape claire. Il a très bien récupéré et a terminé six secondes derrière les leaders; c’était après un incident avec Mir dans le premier tour qui lui a fait perdre trois secondes. Ce n’est pas mal pour sa première course et quand on retire ces trois secondes du premier tour, c’est encore plus positif. Nous sommes très satisfaits de sa performance. Il a pu comprendre la moto pendant la course et nous a ensuite donné des informations utiles. Stefan Bradl a également fait une bonne course. Il a eu un problème avec le pneu avant mais a pu le gérer et terminer la course. Il a couru intelligemment, a collecté des données et des points importants pour nous. «

Comment la course a-t-elle été vécue depuis la voie des stands?

«Nous avons vu comment Pol a commencé et ensuite l’incident avec Mir qui l’a un peu retardé, mais cela peut arriver en course. Le premier tour est toujours difficile, surtout si vous ne partez pas de l’avant. Puis nous avons commencé à voir comment, tour par tour, Pol s’approchait des coureurs devant. C’était très excitant et je pense que dans deux ou trois tours de plus, j’aurais pu entrer dans le groupe de tête. Ce n’était pas un week-end facile et nous affrontons la prochaine course ici avec plus d’espoir qu’hier.