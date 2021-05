Puis-je aller en prison? Marilyn Manson a un mandat d’arrêt en cours

La police du New Hampshire a un mandat d’arrêt en instance contre lui pour avoir craché sur un vidéaste lors d’un incident survenu au pavillon de la Bank of New Hampshire en août 2019.

Le service de police de Guildford a annoncé son intention d’arrêter le chanteur mardi soir pour deux délits d’agression.

La carrière d’actrice et musicale de Marilyn Manson est en train de s’effondrer. (© .Images 163718278)

“M. Brian Warner [el verdadero nombre de Marilyn Manson], son agent et son équipe juridique sont depuis longtemps au courant de l’existence de ce mandat d’arrêt et n’ont fait aucun effort pour retourner dans le New Hampshire pour répondre aux accusations en suspens », a expliqué le service de police dans un communiqué.

La victime en question avait été sous-traitée par une société locale pour enregistrer un concert du musicien et se trouvait dans la zone de la fosse de scène lorsque l’attaque présumée a eu lieu.