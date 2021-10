Puis-je avoir la grippe et le coronavirus en même temps ?

20/10/2021 à 9h10 CEST

Les températures chutent dans toute la péninsule, des pluies abondantes vont bientôt arriver, les nuits se refroidissent fortement et l’automne frappe à la porte. Il semble qu’avec ce panorama on commence à craindre le retour des maladies typiques de la gare.

Les maladies respiratoires sont les plus fréquentes en automne. En fait, les statistiques indiquent qu’en Espagne 1 personne sur 10 attrape généralement la grippe cette saison et plus de 15 millions attrapent un rhume.

Avec ce changement de températures, qui deviendra de plus en plus sensible au fil des jours, les maladies respiratoires habituelles vont arriver : rhumes, asthme, bronchite, pneumonie & mldr; et ses symptômes habituels de toutes les années, dirigé par le congestion nasale, obstruction respiratoire, mucus et fièvre !

L’humidité de l’environnement nous rend plus vulnérables aux maladies, car elle stimule la production de mucus et augmente la sensibilité des voies respiratoires, qui à ce moment deviennent plus vulnérables.

Mais la chose la plus redoutée chaque année est toujours la grippe. Et encore plus si nous avons sur nous l’ombre inquiétante du coronavirus.

Puis-je avoir la grippe et le Covid-19 en même temps ?

Oui. Il est possible d’avoir la grippe, ainsi que d’autres maladies respiratoires, et COVID-19 en même temps.

L’inconvénient est que, puisque certains symptômes de la grippe et du COVID-19 sont similaires, les médecins peuvent avoir du mal à faire la différence en se basant uniquement sur les symptômes, et des tests de diagnostic seront nécessaires dans certains cas pour déterminer si le patient est atteint de la grippe ou de la COVID-19.

Quelle est la différence de symptômes entre la grippe et le COVID-19 ?

La vérité est que la différence initiale en termes de symptômes c’est plus petit que ce que nous voudrions. Et bien que les deux maladies soient causées par des virus différents, le virus de la grippe dans la grippe, qui mute chaque année, et le SRAS-CoV-2, la vérité est qu’ils peuvent être confondus.

Comme on le sait déjà, les symptômes les plus courants du Covid-19 sont les malaises, la fièvre, la toux, la fatigue, les douleurs musculaires, les douleurs thoraciques, les maux de gorge et parfois les frissons et la perte du goût et de l’odorat.

Lorsque la maladie progresse un peu, le essoufflement ou difficulté à respirer.

Et dans une moindre mesure, des nausées et des vomissements, de la diarrhée, des éruptions cutanées se sont parfois produits & mldr;

La grippe, que nous avons beaucoup mieux suivi du fait du nombre d’années que nous vivons avec elle, elle présente généralement une gêne généralisée, douleurs musculaires et articulaires, toux, maux de tête, sensation de fatigue et parfois de fatigue. Ajouté à un fièvre normalement élevée, au-dessus de 38 degrés.

Une autre chose qu’il est important de ne pas confondre et que nous incluons ici car ils ne mettront pas longtemps à arriver, ils sont rhumes. qui présente normalement nez bouché, éternuements, yeux larmoyants et parfois aussi une fièvre légère, plus qu’une fièvre.

Et bien que la vaccination de masse dans les pays plus développés fasse que le Covid-19 ait beaucoup moins d’incidence et nous permette de revenir à la normale, petit à petit, l’arrivée de la grippe vise à compliquer beaucoup les choses.

Le mieux est donc de se faire vacciner. Et si les personnes à risque le font en même temps qu’elles reçoivent la dose de rappel du vaccin contre le coronavirus, sans plus attendre, alors parfait. Vous pouvez mettre les deux en même temps.