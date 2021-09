Puis-je exécuter Apex Legends ? Configuration système requise et spécifications recommandées

Apex Legends, la bataille royale gratuite massivement populaire de Respawn Entertainment, est disponible sur à peu près toutes les plates-formes, y compris les PC, dont la configuration système requise est décrite ci-dessous. Sur PC, le jeu de tir basé sur les héros est disponible via la propre vitrine d’EA, Origin, et via Steam, offrant une progression croisée entre les deux lanceurs et un jeu croisé entre PC et console.

La configuration minimale requise d’Apex Legends est considérablement faible, permettant aux joueurs avec des machines relativement faibles de se lancer dans l’action. Le titre gratuit a probablement été développé dans le but de permettre au plus grand nombre de joueurs possible de télécharger et de jouer. Les spécifications minimales d’Apex Legends relèvent de l’un de ses concurrents, Fortnite, et ont même une exigence minimale inférieure à certains égards à celle de Titanfall 2 de Respawn Entertainment, sorti en 2016.

Les exigences recommandées pour Apex Legends ne sont pas trop supérieures aux exigences minimales, avec des besoins plus importants en CPU, RAM et carte graphique. Étant donné qu’Apex Legends peut fonctionner sur les consoles de dernière génération et la Nintendo Switch, il ne faut pas s’étonner que les PC bas de gamme puissent l’exécuter. Ceux qui cherchent à pousser Apex Legends à ses limites avec des fréquences d’images élevées voudront avoir une machine assez costaud, mais c’est le cas pour la plupart des tireurs à la première personne.

Vous pouvez lire la configuration système minimale et recommandée ci-dessous :

EXIGENCES DU SYSTÈME PC

Le minimum:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bitsOS : Windows 7 64 bitsProcesseur : AMD FX 4350 ou équivalent, Intel Core i3 6300 ou équivalentMémoire : 6 Go de RAM Graphiques : AMD RadeonHD 7730, NVIDIA GeForce GT 640DirectX : Version 11Réseau : Connexion Internet haut débitStockage : 56 Go d’espace disponibleRemarques supplémentaires : ~3,8 Go pour 1 langue localisée

Conseillé:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bitsOS : Windows 7 64 bitsProcesseur : Ryzen 5 CPU ou équivalentMémoire : 8 Go de RAMGraphiques : AMD Radeon R9 290, NVIDIA GeForce GTX 970DirectX : Version 11Réseau : Connexion Internet haut débitStockage : 56 Go d’espace disponibleRemarques supplémentaires : ~ 3,8 Go pour 1 langue localisée

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.