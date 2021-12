Meilleure réponse: Oui, vous pouvez jouer à des jeux Stadia sur Google TV. Il existe une liste limitée de matériel prenant officiellement en charge Stadia via Google TV. Pourtant, tout appareil pouvant exécuter Google TV jouera aux jeux Stadia dans une certaine mesure.

Appareils Google TV officiels

Si vous vous êtes déjà demandé : puis-je jouer à Stadia sur Google TV ? Il est important de noter que lorsque Google Stadia a été lancé pour la première fois en novembre 2019, les utilisateurs pouvaient diffuser des jeux directement sur leur PC, leur télévision et certains appareils mobiles via le cloud. Cependant, pendant ce temps, la seule façon de jouer aux jeux Stadia via la télévision était via le propre appareil Chromecast Ultra de l’entreprise avec un contrôleur Stadia.

Mais les temps changent. À la mi-2021, lorsque Google a annoncé qu’il étendait la prise en charge de Stadia à davantage de matériel existant. La liste des appareils Android TV et Google TV officiellement pris en charge comprend les éléments suivants :

Chromecast avec Google TV Hisense Android Smart TV (U7G, U8G, U9G) Nvidia Shield TV et Shield TV Pro Onn FHD Streaming Stick et UHD Streaming Device Panasonic JX800 series (Europe) Philips Android TV à partir de 2019 (7304 et supérieur) et 2020 (8505 et supérieur) TCL Série 5 et Série 6 (avec Google TV) Barre de son Verizon Stream TV et barre de son Stream TV Pro Xiaomi Mi Box 3 et Mi Box 4

L’ajout de nouveaux appareils signifiait également que les contrôleurs Bluetooth, PlayStation et Xbox pouvaient jouer à des jeux Stadia sur le téléviseur si l’appareil le prenait en charge, tels que Nvidia Shield TV et Nvidia Shield TV Pro. Google a ensuite autorisé tout appareil Stadia TV officiel à prendre en charge davantage de contrôleurs tiers ou à utiliser un smartphone comme contrôleur via l’option Phone Link dans l’application mobile Stadia.

Soutien officieux et avenir

Malgré la petite liste, n’importe quel téléviseur ou téléviseur Android avec Google TV installé peut jouer aux jeux Stadia. Cependant, les utilisateurs devront opter pour la fonctionnalité « support expérimental » dans les paramètres si l’appareil ne figure pas dans la liste. Cela signifie que l’appareil non officiel peut exécuter des jeux Stadia, mais il peut avoir des problèmes pour fonctionner correctement.

Google prévoit d’augmenter la liste des appareils officiellement pris en charge à l’avenir, et les fabricants de téléviseurs tels que Sony se sont engagés à prendre en charge Google TV dans les prochains modèles. En attendant, l’un des meilleurs appareils Google TV pour commencer à jouer aux jeux Stadia serait le Chromecast avec Google TV avec ses excellentes performances à un prix raisonnable.

