Puis-je jouer à Stadia sur Google TV ?

Meilleure réponse: Oui, vous pouvez jouer à des jeux Stadia sur Google TV. Il existe une petite liste de matériel qui prend officiellement en charge Stadia via Google TV, mais tout appareil pouvant exécuter Google TV pourra jouer aux jeux Stadia dans une certaine mesure.

Appareils Google TV officiels

Lorsque Google Stadia a été lancé pour la première fois en novembre 2019, les utilisateurs pouvaient diffuser des jeux directement sur leur PC, leur télévision et certains appareils mobiles via le cloud. À l’époque, la seule façon de jouer aux jeux Stadia via la télévision était via le propre appareil Chromecast Ultra de l’entreprise avec un contrôleur Stadia.

Cela a changé à la mi-2021 lorsque Google a annoncé qu’il étendait la prise en charge de Stadia à davantage de matériel existant. La liste des appareils officiellement pris en charge comprend les éléments suivants :

Chromecast avec Google TV Hisense Android Smart TV (U7G, U8G, U9G) Nvidia Shield TV et Shield TV Pro Onn FHD Streaming Stick et UHD Streaming Device Philips 8215, 8505 et OLED 935/805 Series Android TV Xiaomi Mi Box 3 et Mi Box 4

L’ajout de nouveaux appareils signifie également que les contrôleurs Bluetooth, PlayStation et Xbox peuvent être utilisés pour jouer à des jeux Stadia sur le téléviseur si l’appareil le prend en charge, tels que Nvidia Shield TV et Nvidia Shield TV Pro.

Soutien officieux et avenir

Malgré la petite liste, n’importe quel boîtier ou téléviseur Android TV avec Google TV installé peut jouer aux jeux Stadia. Les utilisateurs devront opter pour la fonctionnalité “support expérimental” dans les paramètres si l’appareil ne figure pas dans la liste. Cela signifie que l’appareil non officiel peut exécuter des jeux Stadia, mais il peut avoir des problèmes pour fonctionner correctement.

Google prévoit d’augmenter la liste des appareils officiellement pris en charge à l’avenir, et les fabricants de téléviseurs tels que Sony et TCL se sont engagés à prendre en charge Google TV dans les modèles à venir. En attendant, l’un des meilleurs appareils Google TV pour commencer à jouer à des jeux Stadia serait le Chromecast avec Google TV avec ses excellentes performances à un prix raisonnable.

