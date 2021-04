04/05/2021 à 12:45 CEST

Puis-je manger de la charcuterie si je suis au régime? C’est une question courante chez ceux qui cherchent à perdre du poids. La réponse est oui, mais cela dépend. Recherchez toujours les produits naturels qui fournissent des nutriments et ne sont pas riches en graisses. En termes simples, le chorizo ​​n’est pas aussi recommandé que le jambon Serrano ou séché. Ce dernier, en outre, a été révélé dans une étude comme un aliment le plus complet et le plus équilibré.

Le directeur de l’Institut de biotechnologie de León, Carlos Barreiro, a confirmé que l’étude préparée par cet organisme sur les caractéristiques nutritionnelles de la viande séchée le certifient comme «un aliment sain, complet, équilibré et sûr, riche en protéines et pauvre en matières grasses».

Cela a été expliqué ce mercredi lors d’une conférence de presse télématique à laquelle étaient présents le président et le vice-président du Conseil provincial de León, Eduardo Morán et Matías Llorente, et les représentants du Conseil de régulation Cecina Ezequiel Diez et Luis Castro.

À cet égard, Barreiro a expliqué que l’étude montre que le saccadé compte «Avec une quantité élevée de protéines proches de l’idéal qui correspondent aux besoins nutritionnels de l’organisme» en plus d’avoir une «composition très pauvre en graisses, ce qui en fait un aliment sain».

De même, cette étude révèle que « Il contient des minéraux essentiels tels que le fer, le phosphore ou le magnésium, importants pour le développement. »

La deuxième phase de cette étude a montré que « c’est un aliment sûr qui utilise parfois des conservateurs en raison de la nécessité de la production et dans lequel on ne trouve ni nitrates ni nitrites ou bien en deçà de ce qui est autorisé par la législation ».

De même, Carlos Barreiro a détaillé que la quantité de sel « est très faible » et il a ajouté que « les hydrocarbures aromatiques polycycliques n’ont pas été détectés, ce qui, en grande quantité, pourrait poser de graves problèmes dans le corps humain ».

En outre, deux charcuteries avec des temps d’affinage différents ont été analysées pour connaître le niveau de protéines dans lequel il est détaillé que « Cinq ou six protéines permettent de tracer et d’authentifier des produits de plus grande guérison par rapport à ceux de moins et qui peuvent aider à éviter les fraudes dans la vente de ces produits. »

Le directeur d’Inbiotec a souligné que les résultats de l’étude « sont satisfaisants » et a ajouté que le saccadé « est une bannière dont il faut être très fier, un aliment lié à l’histoire de ce territoire ».

Pour sa part, Morán a remercié le développement de cette étude et a apprécié le jerky « un produit exquis qui montre clairement qu’il s’agit d’un aliment essentiel à toute alimentation saine ».

Dans ce sens, il a préconisé de poursuivre ce type d’étude avec d’autres produits pouvant « Donner de la valeur ajoutée aux produits et aider le secteur à élargir la gamme de commercialisation des produits. »