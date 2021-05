Puis-je utiliser Apple AirTag avec mon téléphone Android?

Meilleure réponse: Non, pas en tant que tracker. L’Apple AirTag fonctionnera avec un téléphone Android via NFC lorsque le tracker est en mode perdu pour le rendre à son propriétaire.

Ne prévoyez pas d’acheter un Apple AirTag si vous utilisez un téléphone Android

Quand Apple a annoncé l’AirTag lors de son Spring Loaded Event en avril 2021, cette question s’est posée: “L’Apple AirTag fonctionnera-t-il avec un téléphone Android ou non?” Après tout, cela fonctionne comme tous les autres excellents trackers Bluetooth du marché, non? En quelque sorte. Bien que l’Apple AirTag dispose de Bluetooth, ce qui peut aider à le localiser, il y a beaucoup plus de technologie à l’intérieur de cet appareil en forme de pièce que le Bluetooth.

La technologie la plus impressionnante à l’intérieur de l’AirTag est sans doute l’inclusion de l’UWB (ultra-large bande) qui aide à localiser l’appareil jusqu’à un demi-pouce. Vous trouverez également NFC dans le tracker, et c’est la seule partie qui sera compatible avec les téléphones Android. Si le propriétaire d’un AirTag le met en “Mode Perdu”, s’il est trouvé par un utilisateur iPhone ou Android, le tag NFC du tracker peut être scanné. Les coordonnées du propriétaire seront affichées sur le téléphone afin que la personne puisse être jointe.

Existe-t-il des trackers similaires à l’Apple AirTag pour les utilisateurs d’Android?

Bien sûr qu’il y en a. Actuellement, Samsung a deux trackers – le Galaxy SmartTag et SmartTag +. Le SmartTag standard fonctionne de la même manière que les autres trackers Bluetooth, tandis que le modèle plus offre UWB pour encore plus de fonctionnalités.

En comparant l’Apple AirTag et le Samsung Galaxy SmartTag +, vous verrez qu’il existe de nombreuses similitudes entre les deux. Chaque option est actuellement limitée à un petit nombre de téléphones pour bénéficier de tous les avantages des trackers. Pour les utilisateurs Apple, vous devez posséder la série iPhone 11/11 Pro / 12/12 Pro, et du côté Android, vous aurez besoin d’un téléphone de la série Galaxy S21 du Galaxy Z Fold 2. Avec le tracker de Samsung, il peut également être utilisé pour contrôler votre maison intelligente en plus d’aider à retrouver vos objets perdus.

À mesure que de plus en plus d’appareils prennent en charge UWB, nous devrions commencer à voir d’autres téléphones devenir également compatibles. D’autres fabricants commencent à travailler sur des trackers dotés de leur propre technologie UWB, comme OPPO et l’une des marques de trackers les plus populaires, Tile. Donc, jusque-là, si vous souhaitez utiliser un tracker avec des fonctionnalités similaires à celles de l’Apple AirTag, vous devrez utiliser Samsung. N’oubliez pas que si vous rencontrez un AirTag perdu, vous pouvez toujours faire votre part pour le réunir avec son propriétaire.

