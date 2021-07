Puis-je utiliser une manette PlayStation avec Xbox Game Pass pour Android (xCloud) ?

Meilleure réponse: Oui, vous pouvez utiliser une manette PlayStation avec le streaming Xbox Game Pass pour Android. On ne sait pas si le nouveau DualSense, conçu pour la PS5, fonctionnera un jour pleinement, mais Microsoft a confirmé que le DualShock 4 serait compatible.

Qu’est-ce que le Xbox Game Pass pour Android ?

Xbox Game Pass Ultimate inclut désormais le streaming de jeu, qui était auparavant connu sous le nom de Project xCloud en version bêta et est désormais appelé Xbox Cloud Gaming ou Xbox Game Pass pour Android. Cela signifie que toute personne disposant d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate peut diffuser certains jeux sur ses appareils Android. En plus de cela, Xbox Game Pass Ultimate est livré avec un abonnement Xbox Live Gold, un accès à des centaines de titres dans la bibliothèque Xbox Game Pass, et bientôt, EA Play.

Comment savons-nous que le Xbox Game Pass prendra en charge les contrôleurs PS4 ?

Pour ceux qui se demandent « Puis-je utiliser ma manette PlayStation sur Xbox Game Pass pour Android ? » Nous savons que les contrôleurs DualShock 4 seront pris en charge car Microsoft l’a dit lorsqu’il a annoncé la date de sortie du streaming Xbox Game Pass Ultimate.

Pour améliorer l’expérience de jeu mobile, nous nous associons à Razer, PowerA, 8BitDo et Nacon pour créer de tout nouveaux accessoires spécialement conçus pour le cloud gaming. Ceux-ci incluent différents types de clips de téléphone qui s’adaptent à une large gamme d’appareils, des contrôleurs de voyage qui tiennent dans n’importe quel sac et des contrôleurs exclusifs de marque Xbox qui se séparent et se fixent sur le côté de votre téléphone. Vous pouvez également jouer avec vos manettes sans fil Bluetooth Xbox One et PlayStation DualShock 4.

La PS5 DualSense fonctionne-t-elle avec Xbox Game Pass pour Android ?

Malheureusement, pour le moment, le contrôleur PS5 DualSense n’est pas officiellement reconnu comme fonctionnant avec Xbox Game Pass pour Android. Il est partiellement compatible, mais vous rencontrerez probablement des erreurs ou des problèmes pour naviguer dans l’interface et jouer à des jeux. Même si cela fonctionne, vous ne pourrez pas profiter de la fonctionnalité de retour haptique DualSense et de déclencheurs adaptatifs.

Quels autres contrôleurs fonctionnent avec Xbox Game Pass pour Android ?

Outre le contrôleur Xbox et le DualShock 4, Microsoft s’est associé à Razer, PowerA, 8BitDo et Nacon pour fabriquer des accessoires compatibles sous licence officielle tels que le Razer Kishi, le PowerA MOGA XP5-X Plus et le SN30 Pro de 8Bitdo. Vous aurez de nombreuses options pour Xbox Game Pass pour Android.

Compatible

Manette sans fil Sony DualShock 4

Utiliser une manette PlayStation pour Xbox Game Pass

Si vous n’en avez pas, vous n’avez pas à vous soucier d’utiliser une manette Xbox pour le streaming Xbox Game Pass. Votre DualShock 4 fera très bien l’affaire. Microsoft souhaite que ce service soit aussi largement accessible que possible.

S’abonner

Xbox Game Pass Ultimate 1 mois

Votre clé pour le streaming de jeux

Xbox Game Pass Ultimate est une offre phénoménale. Avec le streaming de jeux, Xbox Live Gold, EA Play et l’accès à l’intégralité du catalogue Xbox Game Pass, il s’agit facilement de l’un des packages les plus avantageux du jeu. Achetez un abonnement aujourd’hui et entrez.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.