Puis-je utiliser une manette Pro avec Nintendo Switch Lite?

La Nintendo Switch Lite a été conçue et optimisée pour le mode portable uniquement, c’est pourquoi les contrôleurs sont intégrés et ne peuvent pas être supprimés comme les Joy-Cons. Les contrôleurs intégrés ne prennent pas non plus en charge le HD Rumble ou ne disposent pas des caméras de mouvement IR nécessaires pour les commandes de mouvement. Vous ne pourrez donc pas jouer à des jeux utilisant des commandes de mouvement, tels que des jeux comme Ring Fit Adventure ou Fitness Boxing 2.

Mais tout n’est pas perdu! Le Switch Lite a toujours les mêmes fonctionnalités que le Nintendo Switch classique en ce qui concerne les manettes sans fil. Vous pouvez connecter n’importe quelle paire de Joy-cons ou n’importe quelle manette sans fil Nintendo Switch au Switch Lite. C’est le seul moyen de faire l’expérience du HD Rumble ou des commandes de mouvement tout en jouant sur Switch Lite.

Le Switch Lite est-il livré avec des contrôleurs Joy-Cons ou Pro séparés?