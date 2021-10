Puiser dans la ferveur festive – The Financial Express

L’année dernière, des millions de clients en Inde se sont tournés vers le commerce électronique pour la première fois, et plusieurs magasins de détail traditionnels ont adopté les canaux en ligne.

La dernière saison des fêtes, malgré l’évolution de la situation pandémique, a donné une impulsion bien nécessaire à l’industrie de la vente au détail en ligne. Flipkart et Amazon ont enregistré une croissance des ventes de plus de 35% au cours des mois de fête de 2020, par rapport à 2019. Cette fois, compte tenu de la hausse de la confiance des consommateurs, les acteurs du commerce électronique visent plus haut. Selon un récent rapport RedSeer, le commerce électronique en Inde devrait dépasser les 9 milliards de dollars GMV au cours de cette période des fêtes, en hausse de 23% par rapport aux prévisions de l’année dernière.

Accroître les capacités de tri et les installations de traitement des commandes, ajouter de nouvelles catégories et étendre le service de livraison rapide sont quelques-unes des façons dont les entreprises de commerce électronique se préparent pour les mois à venir.

Prêt à partir

Amazon s’attend à ce que les catégories mode et beauté connaissent une forte adhésion pendant la saison des fêtes – vêtements, montres intelligentes et chaussures à partir de Rs 299, et produits de beauté à partir de Rs 199. « Nous avons renforcé notre capacité de stockage de plus de 40 % à partir de 2020, pour aider nos vendeurs de 8,5 lakh à travers l’Inde avant la saison des fêtes », a déclaré Saurabh Srivastava, directeur et chef d’Amazon Fashion India.

Snapdeal prévoit également de se concentrer sur le commerce électronique de valeur et vendra la plupart des produits dans la gamme Rs 400-600, la maison et la mode étant des catégories clés. La plateforme de commerce électronique réalise près de 80 % de son activité auprès des non-métros. En plus de renforcer ses centres de distribution et son réseau logistique, Snapdeal a récemment ajouté huit nouvelles langues à son service de support client.

Préemptant environ 5,5 millions de clients à faire leurs achats lors de sa vente festive, Myntra a renforcé ses hubs de réseau et ses centres de distribution du premier kilomètre et augmenté le nombre de marques sur la plate-forme de 40 % par rapport à l’édition précédente. Il a également agrandi son réseau kirana de 30 %, portant son nombre de magasins à 25 000. «Nous nous concentrerons sur des catégories comme la beauté et les soins personnels, les vêtements pour enfants et d’autres comme les vêtements d’intérieur et les essentiels. Notre vente Big Fashion Festival cette fois devrait être multipliée par 1,6 par rapport à la dernière saison des fêtes, avec une contribution de 40 % provenant des marchés de niveau II et III », a déclaré Ayyappan Rajagopal, directeur commercial de Myntra.

Pour Tata CLiQ, les vêtements et les chaussures ont été les catégories les plus performantes au cours des saisons festives précédentes, et il s’attend à la même chose cette fois aussi. Cela mis à part, l’électronique et la décoration intérieure prendront également de l’importance. « En plus des vêtements ethniques, nous prévoyons de renforcer davantage les catégories telles que les vêtements de sport et la beauté, et de lancer de nouvelles catégories comme les meubles », a déclaré Kishore Mardikar, directeur marketing de l’entreprise.

Les marques de vente directe au consommateur (D2C) envisagent également un retour en force dans les mois à venir. La marque de mode D2C Bewakoof, par exemple, a alloué 15 % de son budget marketing total pour le trimestre octobre-décembre. Il a étendu sa présence en ligne en s’associant à des marchés comme Myntra et Tata CLiQ. Prabhkiran Singh, fondateur et PDG de Bewakoof, déclare : « L’année dernière, nos ventes festives ont baissé de 10 % en raison de la pandémie ; Cependant, nous envisageons maintenant une croissance des ventes de 40 % par rapport à l’année dernière. »

La plupart de ces acteurs s’attendent à ce que les marchés de niveau II et au-delà contribuent de manière significative aux ventes cette fois-ci.

De gros gains

L’année dernière, des millions de clients en Inde se sont tournés vers le commerce électronique pour la première fois, et plusieurs magasins de détail traditionnels ont adopté les canaux en ligne. Manoj Muthu Kumar, directeur de Kearney Consulting, a déclaré: «Alors que le marché de détail indien dans son ensemble a connu une baisse des dépenses pendant la pandémie, l’adoption et la consommation du commerce électronique se sont accélérées et augmenteront probablement à un TCAC de 27% en 2019-2026. «

La saison des fêtes est l’une des plus grosses recettes pour la plupart des e-commerçants. Ankur Pahwa, partenaire chez EY, déclare : « Avec le nombre d’acheteurs en ligne qui augmente chaque année, le commerce électronique connaîtra très probablement une croissance de 40 à 50 % des ventes pendant la période des fêtes par rapport à l’année dernière. »

Les marques D2C, prédisent les analystes, seront l’un des principaux moteurs de croissance cette saison, en particulier dans les catégories de la mode, des accessoires, du bien-être, de l’électronique et des boissons.

Le retour à la normale de la vente au détail hors ligne aurait-il un impact sur la fortune des entreprises de commerce électronique en cette période des fêtes ? Pahwa ne le pense pas. « Bien qu’il s’agisse d’un bon signe que la vente au détail hors ligne revienne aux niveaux d’avant la pandémie et que la saison des fêtes devrait lui donner un nouvel élan, ce canal a subi une pression énorme ; les détaillants hors ligne devront rapidement s’adapter à de nouveaux modèles commerciaux pour répondre aux demandes des clients », ajoute-t-il.

