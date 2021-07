“Puisque nous sommes ici, nous allons nous battre pour l’or”

16/07/2021 à 11h55 CEST

L’équipe olympique espagnole est sur le point de commencer son voyage aux Jeux Olympiques. Avant, cependant, il jouera un match préparatoire contre le Japon ce samedi 17 juillet à 12h20 (heure locale). L’heure de vérité arrivera à partir du 22, lorsque la phase de groupes débutera par un double match contre l’Egypte, le Honduras et l’Australie.

L’entraîneur Luis de la Fuente a appelé 22 joueurs, dont six joueurs qui ont participé avec l’équipe senior à l’Eurocup (Unai Simón, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo et Oyarzabal), en plus Le Barça sera triplement représenté dans le tournoi, avec Eric Garcia, Òscar Mingueza et Pedri.

“Nous avons une très bonne base de joueurs et je comprends que, puisque nous sommes ici, pourquoi allons-nous abandonner la lutte pour l’or. C’est notre objectif, mais nous n’avons pas de pression en raison du grand rôle que joue l’équipe senior a joué dans le Championnat d’Europe.”, a assuré.

La situation épidémiologique provoquée par le Covid-19 a contraint le report des Jeux Olympiques de 2020 à cette année et, de plus, il a été récemment officialisé que le public ne pourra se rendre sur les tribunes d’aucune discipline olympique. “Vous devez comprendre que c’est ce que nous devons vivre. Nous nous acclimatons à la situation, lorsque nous entrerons sur le terrain demain et que nous nous concentrerons ensuite sur le match contre l’Egypte, nous l’assimilerons mieux. C’est une opportunité unique et historique et , en toute circonstance , ce sont toujours des Jeux Olympiques “, a précisé de la Fuente.

Louange à Pedro

Mikel Merino sera l’un des 22 membres qui feront partie de l’équipe nationale olympique et partagera un vestiaire avec Pedri, la sensation du Championnat d’Europe et de toute la saison. “Il a tout compris très rapidement à un si jeune âge. Il a un mérite incroyable avec cette capacité et ce caractère, il a un talent énorme et un grand avenir devant lui.”, a commenté le footballeur de la Real Sociedad.