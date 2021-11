Puissance à l’état pur ! Ildemaro Vargas a exécuté les Caraïbes avec une paire de circuits à « El Chico »

Le joueur de deuxième but de la Cardinaux de Lara, Ildemaro Vargas, il a connecté son deuxième Home Run de la nuit contre les Caraïbes de Anzoategui lors du troisième match de la série entre ces deux équipes lors de la quatrième semaine du Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Dans le troisième match de la série entre les « Red Birds » et le neuvième autochtone, Ildemaro Vargas, a frappé son deuxième circuit de la soirée et son troisième de la saison 21-22 LVBP.

En début de huitième manche, Vargas a frappé son deuxième circuit serré de la soirée, démontrant sa puissance pour étendre davantage l’avantage de l’équipe du crépuscule sur le tableau.

Voici le premier :

WIlfredo Ledezma a été victime du premier retour complet du barman des Cardinals qui a frappé un superbe home run dans tout le champ gauche du stade Alfonso « Chico » Carrasquel.

Le deuxième circuit est venu avec un énorme swing des gradins à travers le même secteur que le premier, presque une réplique, punissant les livraisons du gaucher Daniel González.

Avec ces deux coups sûrs des quatre coins, le joueur de deuxième but des Cardinals en a atteint trois cette saison et six à vie au cours de sa carrière dans le baseball vénézuélien.