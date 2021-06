Puissance la plus rapide aux essais d’IndyCar à Detroit

Dans le tour d’horizon : alors que l’IndyCar reprend du service à Detroit après l’Indianapolis 500, des nouvelles passionnantes émergent de son nouveau nom de star.

Power le plus rapide lors d’une séance d’essais simple à Detroit Will Power de Penske a été le plus rapide lors de la séance d’essais simple pour la double tête d’IndyCar à Detroit, établissant le rythme de 0,1523 seconde.

Malgré les températures chaudes de l’après-midi et une quantité considérable de gomme déposée par les sessions IMSA et Indy Lights, les pilotes IndyCar ont trouvé la piste glissante lorsqu’ils sont partis pour la première fois et il n’a pas fallu longtemps à Scott McLaughlin de Penske et Jimmie Johnson de Chip Ganassi pour filer et empêcher quelqu’un d’autre de faire des tours.

La piste a été dégagée tandis que des drapeaux rouges ont été agités, à quel point McLaughlin était en fait en tête des temps.

Après le redémarrage, la séance s’est déroulée sans drame, avec quatre secondes de retard sur le temps le plus rapide au moment où le chronomètre était décompté jusqu’à zéro.

Ryan Hunter-Reay d’Andretti et Alexander Rossi ont tous deux passé du temps au sommet, tandis que Patricio O’Ward de McLaren SP a également occupé la première place pendant une longue période alors que beaucoup étaient dans les stands, mais avant les 10 dernières minutes, c’était Power qui avait l’air le plus lisse et a fini par être le plus rapide.

Rossi est brièvement revenu au sommet peu de temps avant que Sébastien Bourdais d’AJ Foyt ne devienne l’adversaire le plus proche de Power sur le rythme. L’Australien avait cependant l’avantage, O’Ward revenant à la troisième place derrière Bourdais à la fin.

Alesi obtient un séjour en Super Formula après une victoire surprise

Giuliano Alesi participera à la quatrième manche de la saison de Super Formula le week-end prochain après avoir remporté son deuxième départ dans la série la dernière fois.

L’ancien membre de la Ferrari Driver Academy a déménagé sa carrière au Japon au début de cette année, participant à la série de Formule 3 Super Formula Lights et à la série de voitures de sport Super GT.

Cependant, les engagements européens pour l’ancien pilote de F1 Kazuki Nakajima ont signifié qu’Alesi a été appelé pour prendre son siège de Super Formula au sein de l’équipe TOM’S pour la deuxième manche de la saison à Suzuka et il s’est qualifié huitième et a terminé neuvième à ses débuts.

Nakajima n’étant pas disponible pour la manche d’Autopolis après cela, Alesi a eu la chance de courir à nouveau et il a fini par décrocher la pole, puis la victoire dans une course raccourcie par la pluie. Alors que les restrictions de voyage continuent de mettre Nakajima sur la touche, Alesi a maintenant la chance de s’appuyer sur ce résultat à Sportsland Sugo parallèlement à sa candidature au titre dans la série de soutien SF Lights.

Les stars de l’IndyCar s’attendent à un changement de conduite à Detroit

L’absence d’une course 2020 et l’ajout de l’aéroscreen offriront une expérience de conduite radicalement différente dans la double tête d’IndyCar à Detroit selon les pilotes de McLaren SP.

“Il va probablement labourer plus qu’avant, labourer signifie juste un tas de sous-virage”, a déclaré Patricio O’Ward.

“Historiquement, la piste ne cesse de devenir de plus en plus cahoteuse et cahoteuse chaque année, donc j’ai l’impression que cette année sera plus un changement que ce que nous avons ressenti d’année en année dans le passé car il y a déjà eu deux hivers dessus depuis le dernier temps où nous étions là-bas.

Alors que l’aéroscreen a été introduit en IndyCar l’année dernière, il n’a pas été utilisé sur un circuit urbain par temps chaud jusqu’au Grand Prix de Saint-Pétersbourg de cette année et il s’est avéré physiquement difficile avec le débit d’air réduit. La même chose est attendue à Détroit, mais son effet sur la tenue de route de la voiture est toujours sujet à débat car il fait travailler « l’essieu avant beaucoup plus fort » qu’auparavant.

“Je pense que des pistes comme celle-ci ont été moins affectées par l’aéroscreen”, a déclaré le coéquipier d’O’Ward, Felix Rosenqvist.

«Quand nous sommes arrivés à St. Pete pour la première fois, il semblait que nous allions encore assez vite. Il semble que plus la piste est rapide et les virages à haute vitesse sont vraiment plus affectés par l’aéroscreen que les longs virages, et sur une piste de rue, vous n’avez généralement que des virages à 90 degrés et vous ne chargez pas vraiment la voiture très longtemps n’importe où. . Je ne pense pas que ça va être une énorme différence pour être honnête. Je pense que ça va être assez bon.

