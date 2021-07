Puissance olympique | Laura Ester & Bea Ortiz

10/07/2021 à 8h30 CEST

Les meilleurs pleurent aussi. Oui, et avec ces larmes, ils donnent une leçon d’humilité qui n’a ni prix ni prix. Je risque Laura de me dire : “Jo, Carme, quelle façon de commencer & rdquor;. Je l’assume. Car la voir pleurer, s’excuser d’un mauvais match et serrer les poings à l’intérieur fait partie des images qui sont restées à jamais sur le disque dur de cette journaliste.

Maintenant, je l’ai devant moi, attendant son tour d’être maquillée par Paula Moltó et discutant avec tout le monde avec simplicité et naturel. Elle quoi Elle présente un CV avant ces Jeux Olympiques qui la fait marée, c’est une femme des plus authentiques. Bea Ortiz – je ne sais toujours pas si c’est ‘Pin’ ou ‘Pon’ dans ce duo d’amis – l’écoute et lui joue un tour. “Vous ne savez pas ce que c’est”, dit-il avec admiration. Mon travail est de transmettre le bagage de cette athlète unique à qui personne ne la soutient. Son émergence est venue aux Jeux Olympiques de Londres et Laura Ester raconte qu’« à ce moment-là j’ai eu le sentiment que le reste du monde découvrait notre existence & rdquor ;. Derrière cette médaille, il y avait autant de travail que celui qu’ils font aujourd’hui, avec Miki Oca à la barre de ce navire, et dont tous deux s’accordent à dire qu’« il ne veut pas perdre même à Parcheesi. Il nous connaît très bien et est super compétitif & rdquor;.

Bea donne sa chaise à Laura. Il a de la force et beaucoup de caractère. «Nous allons à Tokyo pour nous vider, pour tout donner, avec rage et pour sortir dans la piscine tout ce que nous avons travaillé et subi. Médaille? Nous sommes dans un excellent moment & rdquor;. Ester hoche la tête. Ils sont motivés. Il est 7h30 et ils ont l’air frais comme des roses (le café, oui). Waterpolistes. Athlètes d’élite. Deux personnes qui consacrent les meilleures années de leur vie à se battre pour des médailles mais aussi à rendre visible l’égalité dans et hors de l’eau. Bea Ortiz jouait avec des enfants et « parfois, quelques-uns, avec une fille & rdquor ;. Laura Ester, plus vétéran, est clair que « Nous sommes des pionniers et nous avons ouvert la voie. Personne ne sait ce que nous avons vécu. Les jeunes filles n’ont aucune idée de ce que c’est que de souffrir & rdquor ;. Ortiz ajoute : « Six jours, six matchs et un ‘physio’ pour quinze joueurs. C’est la réalité & rdquor;. J’ajoute le qualificatif ‘brut’ car il semble incroyable que ces deux femmes ajoutent des dizaines de médailles et leur espace est un coin dans les dernières pages d’un journal et même pas cela au niveau audiovisuel. Espérons que ce reportage soit l’avant-première d’un podium.

