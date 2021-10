puissant mini PC avec Windows 10 pour 594€

El modelo del que hablamos es el MINIS FORUM Gray, que es un equipo que estéticamente resulta bastante atractivo ya que tiene una forma cuadriculada que le permite encajar en prácticamente cualquier lugar (además, dimensiones son bastante reducidas ya mápenas que abulta tablet ). Con cuatro patas que le hacen ser muy estable y en la parte posterior una gran cantidad de ranuras para asegurar una buena disipación, ahora mismo en Amazon puedes conseguir este equipo con un descuento del 15%, lo que solamente tienes que pagar 594,14 euros. Te dejamos el enlace correspondiente :

Merece la pena la inversión?

Lo cierto es que si debido es que tiene una potencia realmente alta y que asegura que la ejecución del sistema operativo Windows 10 que utiliza se realizará con una fluidez excelente. Un par de motivos por los que aseguramos que el rendimiento no tiene fisuras, es que el procesador que encontrarás en su interior es un AMD Ryzen 7 3750H (de lo más potente que ofrece actualmente este fabricante) y, además, se acompaña con 16 Go de RAM. Por lo tanto, hablamos de una combinación que es todo un seguro de vida.

Pero aquí no acaban las buenas virtudes que ofrece este mini PC, ya que entre otras cosas también incluye un disco interno de 512 GB, que es espacio más que suficiente para Poder guardar una gran cantidad de información. Y, además, este es un componente tipo SSD que es otro excelente motivo para estar seguro de un funcionamiento espectacular tanto para un uso personal como profesional (no tendrás problema alguno para el trabajar con este ordenador que necesitarás conectar a un monitor) para darle us . Por cierto, sin ser un equipo gaming, sí qué vas a encontrar en su interior una gráfica Radeon RX Vega 10, que no va a tener problema alguno sabe ejecutar una gran cantidad de juegos como por ejemplo Fortnite.

Gran conectividad en este mini PC

Este puede ser un apartado que puede preocupar antes de realizar la compra de este equipo, pero lo cierto es que todo está perfectamente resuelto ya que no vas a tener problemas a la hora de conectar a Internet el ordenador ya sea mediante Wifi utilizando cualquiera de sus dos entradas Ethernet. Pero aquí no acaban las buenas características del equipo, ya continuación dejamos un Listado con sus múltiples opciones:

Cuatro puertos USB 3.1 (dos frontales) Un USB tipo C (frontal) Bluetooth Saldias de vídeo HDMI y Display Port Toma de auriculares y micrófono frontal

Con todo lo que hemos indicado, queda bastante claro que por el precio que tiene ahora mismo este mini PC en Amazon es una excellente option que se debe valorar si tienes que comprarte un ordenador y no dispones de mucho espacio en el escritorio de tu casa. Además, la alta potencia de este ordenador y que no vas a tener problema alguno ni con la temperatura ni al actualizar alguno de sus componentes en el futuro le hacen ser recomendable. Una gran oportunidad.