Puissant, sans fil et aussi pas cher : l’aspirateur Dyson V8 est en vente pour seulement 299 euros, son prix historique le plus bas | La technologie

L’un des meilleurs aspirateurs du marché pour le rapport qualité-prix est le Dyson V8 Absolute +, qui pour moins de 300 euros est parfait, surtout si vous avez des animaux à la maison.

Bien qu’il existe déjà des dizaines de marques qui vendent des aspirateurs sans fil, toutes ne sont pas identiques, et certaines sont des pratiques inconnues dans le secteur. Aucun d’entre eux n’atteint le niveau de Dyson, de loin celui qui accumule le plus et la meilleure réputation, bien que leurs produits ne soient généralement pas bon marché, oui.

Cependant, de temps en temps, il y a un déstockage de produits dans votre boutique en ligne, et c’est maintenant l’un de ces moments. Parmi les nombreux aspirateurs Dyson en vente, le V8 Absolute + est le plus frappant., et c’est que son prix est tombé à seulement 299 euros.

Cet aspirateur vertical sans fil avec accessoires a toute la puissance dont vous avez besoin pour aspirer même les tapis et les moquettes sans trop de problèmes.

Il s’agit de son plus bas historique, puisqu’il n’est jamais tombé en dessous de ce chiffre, il est donc un bon moment pour l’obtenir si vous envisagez d’acheter un aspirateur sans fil Dyson.

Jusqu’à 40 minutes d’autonomie

Typiquement les aspirateurs de ce type ont deux problèmes : manque de puissance et batterie plutôt faible, mais cela n’affecte en rien le Dyson V8 Absolute +, qui excelle dans les deux domaines.

Il a jusqu’à 40 minutes d’autonomie, bien que cela dépende de la puissance à laquelle vous l’ajustez et de la tête que vous utilisez. Dans tous les cas, il offre beaucoup d’autonomie, largement suffisant pour nettoyer des surfaces de plus de 100 mètres carrés sans trop de problèmes.

Par puissance, précisément Dyson écrase la concurrence, et c’est que leurs aspirateurs sont de véritables bêtes d’aspiration, et cela n’allait pas être moins.

Il est livré avec tous les accessoires inclus, six têtes et une base de charge que vous pouvez poser au mur et sur laquelle vous “accrochez” l’aspirateur lorsque vous ne l’utilisez pas.

De toute évidence, il existe de nombreux et très bons aspirateurs sans fil à vendre, dans certains cas pour des prix qui n’atteignent même pas 150 euros, bien qu’ils n’atteignent pas en puissance ou en polyvalence des modèles Dyson comme celui-ci, qui a la garantie d’une signature. leader mondial.

