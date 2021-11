Pujol, Esteba, Costigan et Martí, champions de la Coupe d’Europe de Patín a Vela

02/11/2021 à 12:16 CET

La Coupe d’Europe de patinage de voile mis son dernier point lundi après-midi, après trois jours de compétition et un total de 80 bateaux au départ. Le test, organisé par le Club Patí Vela Barcelone (CPVB), a également été conditionnée par la météo de cette dernière journée, où les rafales de vent ont provoqué l’arrêt prématuré de l’essai.

Si le soleil a donné le ton de la journée, le vent a déterminé le départ du premier test de la journée, prévu à 12h00 du matin. Apparemment, les conditions n’étaient pas toutes mauvaises, mais une fois la flotte concentrée sur le parcours, le vent a empêché le test de se dérouler. « Nous avons eu des haches de vent de tous les quadrants possibles, et enfin, avec deux heures de retard, nous avons pu lancer l’épreuve dans les deux catégories & rdquor;, a expliqué le premier officier du comité de régate, Tête Sabate.

La journée du samedi décide des podiums

Avec l’annulation subie lundi, les classements des deux épreuves disputées samedi ont fini par décider des podiums définitifs de la Coupe d’Europe.

Dans la première catégorie, le champion était Ana Pujol (CNB) avec 23 points et une onzième position au général.

« Ça a été une Coupe compliquée, avec des conditions difficiles, mais nous avons eu des comités qui ont été à la hauteur, affrontant les obstacles jusqu’au bout. Nous avons vraiment apprécié les deux événements organisés & rdquor;, a souligné Pujol.

Dans la catégorie masculine, Quim Esteba (CN Tamariu) la victoire était la sienne avec 4 points. Le podium l’a complété Peco Mulet (CN Badalona) avec 6 points et Albert Batlleria (CN Badalona), également avec 6 points. Esteba apprécié sa victoire dans des conditions complexes qui l’ont aidé : «Personnellement les vents moyens me sont favorables, je me sens à l’aise. J’ai pu défendre des positions sur le podium et, dans la deuxième course, malgré le fait qu’à mi-course je n’y voyais pas du tout clair, ça s’est bien passé. Le dernier jour, à mi-course, le vent est complètement tombé, et l’organisation a bien fait de neutraliser l’événement & rdquor ;.

Dans la deuxième catégorie, le podium féminin était composé de Grainne Costigan (CPVB), qui a remporté la victoire et la treizième place du général avec 31 points, devant Adriana Barange (CMV El Prat), avec 45 points, et Clàudia Sambola (CMV El Prat), avec 51 points.

La navigatrice irlandaise, qui a eu un coup de foudre pour la voile lorsqu’elle l’a découverte, a souligné la victoire malgré ses nerfs avant la compétition : « EDans les deux tests, je me suis très mal passé, mais heureusement, j’ai pu grimper des positions et fini beaucoup mieux. C’était le premier gros test que j’ai joué sur du skateboard et ça a été une super expérience & rdquor;, a-t-il assuré avec enthousiasme Costigan.

Chez les hommes, Oriol Martí (CPVB) a été proclamé vainqueur avec 3 points, accompagné sur le podium par Jordi Giménez (CN Badalona) avec 5 points et Miquel Àngel Alonso (CNB) avec 11 points.

« C’était dommage de ne pas pouvoir profiter de plus de tests, car les deux nous avons joué étaient très amusants et ils se sont très bien passés. Personnellement j’ai pu me battre, avec un combat intense dans les premières positions, où les écarts étaient minimes. Malgré les obstacles, l’organisation était fantastique, avec beaucoup de capacité d’improvisation & rdquor ;, Marti a raconté.