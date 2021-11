Pulisic alimente la rivalité entre les États-Unis et le Mexique

11/12/2021 à 19:38 CET

Rivalité et football sont deux mots qui ont toujours été étroitement liés l’un à l’autre. Depuis le ‘Superclassique’ entre Boca Juniors et River Plate, en passant par le classique entre le FC Barcelone et le Real MadridMême les derbys qui existent dans tous les pays, ce sont tous des matchs avec une grande rivalité. Dans les équipes nationales, il n’y a pas d’exceptions, et malgré le fait que les Argentine Brésil est le roi dans cette catégorie, la rivalité entre Le Mexique et les États-Unis ne manquent pas non plus.

Précisément ces deux équipes, le Mexique et les Etats-Unis, vivront un nouvel épisode de leur compétition personnelle dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. Après que les États-Unis ont connu une humiliation en 2018 lorsque ils ont été exclus de la Coupe du monde 2018 en Russie, le joueur américain du Chelsea FC, pulisique chrétienne, il était promis que le domaine de la région serait désormais le leur. Et la raison ne manquait pas, comme on a pu le voir lors de la finale de la Gold Cup remportée par les USA.

Précisément Pulisique, a parlé dans l’avant-première du nouveau match entre les deux équipes et l’a fait pour alimenter davantage la rivalité entre les deux : « On ne s’aime pas et dès que le jeu commence, tout devient plus intense. C’est comme toute rivalité. Les deux derniers matchs en sont la preuve. C’est toujours une guerre, il y aura toujours des tickets, des tickets forts, tout. Vous ne le voyez pas tant que vous ne l’avez pas vécu », a déclaré le joueur de Chelsea dans des déclarations à ESPN.

Au contraire, lorsque l’ailier a été interrogé sur sa nation, les Etats-Unis, le joueur de l’équipe de Londres se félicite d’être là où il en est aujourd’hui : « C’est incroyable, j’adore représenter mon équipe nationale. Il faut vraiment travailler très dur pour avoir une chance d’être ici et j’ai l’impression de l’avoir fait. Nous sommes dans un bon endroit, mais avec le temps, nous pouvons être dans un grand« , a-t-il condamné.