Par Dom Peppiatt16 août 2021 17:47 GMT Séga et Amplitude Studios‘ dernier jeu de stratégie sur PC Humanité – un rival pour frapper le jeu de stratégie Civilisation – arrive bientôt, mais le jeu est-il vraiment bon ? Amplitude Studios et Microsoft publient demain le soi-disant tueur de Civ. Il arrive sur PC et sera […] More