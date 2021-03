Pulisic pourrait quitter Chelsea en fin de saison

10/03/2021 à 20:16 CET

Daniel Guillen

L’attaquant de Chelsea, Christian Pulisic, Il envisagerait de quitter le club londonien à la fin de la saison en raison de sa faible participation avec Thomas Tuchel, selon les révélations Le soleil. De grands clubs européens comme Manchester United, le Bayern ou Liverpool seraient intéressés par la signature de l’ailier nord-américain.

L’ancien joueur de Dortmund auraient communiqué à leur environnement le plus proche la possibilité de rechercher des alternatives compte tenu de sa situation délicate à Londres. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, Pulisic n’a commencé dans aucun match de Premier League. Uniquement en FA Cup contre Barnsley, le 11 février. Au cours des six dernières rencontres, il a joué 50 minutes et a été absent jusqu’à deux fois. En Ligue des champions, il a eu un mise résiduelle partant à trois minutes de la fin du match aller des huitièmes de finale contre l’Atlético de Madrid.

L’Américain arrivé dans la capitale britannique à l’été 2019 en échange de 60 millions d’euros. La perle de Dortmund est devenue la troisième signature la plus chère de l’histoire du club à l’époque, reléguée à la quatrième place avec l’arrivée cet été de Kai Havertz. Selon le Courrier quotidien, Le Bayern, Liverpool et Manchester United auraient manifesté leur intérêt à connaître la situation de Pulisic.

Précisément avec l’arrivée de Havertz et Werner dans la fenêtre du marché d’été, ajoutée au changement de coach, Pulisic a été relégué à l’arrière-plan dans les rangs de Chelsea. La saison précédente, il a subi une blessure à long terme à l’adducteur qui l’a empêché du terrain pendant deux mois, mais c’était important pour Frank Lampard dans la dernière ligne droite du marquage du parcours. quatre buts et distribuant quatre autres passes décisives.

Cette saison, la performance de l’Américain a chuté: enregistre deux buts et une passe en 25 matchs. Cette situation compliquée pourrait finir par supposer le départ de Pulisic de Londres en fin de stage.